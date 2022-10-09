Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности и готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам, стало поводом для споров в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Михаэль Свертс. Кормление голодных

«Посмотрите, какие мы хорошие! Может, теперь нас Вашингтон полюбит и замуж возьмёт?» — издевается Антон Б.

Многие пользователи посчитали преждевременными такие готовности, поскольку пока что непонятно, каким образом вся эта санкционная вакханалия и общемировой продовольственный кризис отразятся на самой России.

«Ситуация складывается таким образом, что продовольствие лучше в России оставить, оно нам самим явно пригодится», — считает Никита П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Путин хочет показать всему свету, что Россия несёт добро, помощь и вообще созидание, но этот мир — жестокий, и он уже не раз вставлял нам нож в спину.

«Не помогать, а продавать надо. Наши люди работали и должны получить хорошую зарплату, прибыль и т.д., а не кормить на халяву Африку. И так уже СССР и РФ десятки миллиардов долларов долгов списали, если не сотни. А что взамен получили? Не все даже спасибо за это сказали», — напомнил Евгений Н.

Алексей Деньшин. Уборка урожая в колхозе «Ударник». 1942

Часть людей полагает, что и меркантильная составляющая в намерениях российского президента имеется, поскольку зерно храниться на складах вечно не может, а значит, его в любом случае необходимо реализовать, пускай даже в обмен на признательность беднейших стран.

«Если я правильно понимаю, Путин недавно заявил, что Россию кинули с зерновой сделкой, не дав возможности сбыть своё зерно. Выходит, что сейчас в России ломятся склады, которые так или иначе необходимо куда-то распродать, иначе сгниёт. Вот и хочет он, судя по всему, отдать хоть бы и задаром это зерно. Хоть какая-то польза от него будет», — поделился своим предположением Арсений П.

Ряд пользователей указывает на то, что президент говорит, может быть, и правильные вещи, да и шаги делает в верном направлении, но у российского народа есть куда более насущные вопросы, нежели голод в бедных странах.

«Я ничего не имею против помощи, помогайте на здоровье, но можно для начала актуальные вопросы как-то разрешить и свой народ успокоить?» — задаётся вопросом Евгений А.

«Это вообще, по мнению нашего президента, тот вопрос, который необходимо сейчас поднимать? В самой России, что ли, всё хорошо?» — интересуется Мария В.

«Путин — мастер внешнеполитических манёвров, но пока царь смотрит вдаль, у него под носом бояре бесчинствуют. Может, сначала с внутренней политикой разберёмся, господин президент?» — спрашивает Наталия М.

Напомним, 9 октября на сайте президента РФ была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, заявил о том, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности и готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам.