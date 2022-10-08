8 октября в 6:07 мск на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны на рядом проезжающем железнодорожном составе. Два автомобильных пролета частично разрушены. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк признал ответственность Киева за теракт.

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

Пока британские СМИ придумывают очередную порцию антироссийской пропаганды. Часть изданий с гордостью утверждает, что это киевские неонацисты «дают отпор российскому вторжению», часть не спешит с выводами, пытаясь абсурднейшим образом свалить всё на российского президента.

Тем временем в соцсетях все всё давно уже поняли. Те, кому западной пропагандой успели достаточно промыть мозги, хвалят Киев за такой смелый шаг и поздравляют Владимира Путина с прошедшим днем рождения. Те, кто пока еще в здравом уме и сопротивляется очевидному бреду, распространяемому крупнейшими изданиями, осуждают США, НАТО и ВСУ.

Среди слепо верящих во всю антироссийскую чушь есть те, кто уверен, что взрыв организовали сами русские. Некоторые пользователи отметили, что эта версия совершенно бессмысленна, потому что Крымский мост — это гордость для России, в которую вложены миллиарды.

«Это не Путин, зачем ему взрывать собственный мост. Тем не менее мне страшно думать о последствиях этого взрыва», — считает @MrsJamGood.

«Путин взорвал свой трубопровод, стрелял по своим же гражданам в Донбассе, бомбил атомную электростанцию, на которой сидят его же военные, так что для его генералов вполне естественно совершить теракт на Крымском мосту. Как взрослые люди, живущие на Западе, этому абсурду верят?» — спросил @davidle42 407 766

Часть пользователей уверена, что взрыв произошел по приказу Киева, именно поэтому нацистские власти сейчас сидят и радуются.

«Это мост из России в Крым, он сам себя не взорвал, это сделали сторонники киевского режима», — объяснила @MrsJamGood.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Ряд комментаторов предположили, что взрыв на мосту устроили те, кто устроил диверсию на «Северном потоке». Среди главных подозреваемых Вашингтон и Киев, по предположениям некоторых пользователей, США и Зеленский работали вместе.

«Если Киев смог достать до одного из самых охраняемых объектов инфраструктуры под российским контролем, можно небезосновательно предположить, что ВСУ могли достать и до «Северного потока» с помощью самодовольной Европы», — написал @plaintalker2022.

«По всем признакам похоже, что ответственны за это те же, кто и устроил диверсию на «Северном потоке», — отметил @NEWS23Five.

«Причина неясна… киевский представитель фактически признался, что они являлись инициаторами», — прокомментировал @charles_h_wolf.

«Причина? Как насчет НАТО?» — написал @ScarpoLives

«Тут не требуется много воображения, чтобы угадать, кто за этим стоит. Весь конфликт начался из-за НАТО и США», — считает @johnmcaree101.

«Если вам неясно, как нацисты разрушили мост, то они использовали американские бомбы», — прокомментировал @King___justice.

Некоторые пользователи не могут понять, почему киевские власти так хотят забрать Крым, если население проголосовало за выход республики и присоединение к России, их никто не заставлял, они сами так решили.

«Люди в Крыму хотят быть частью России, если это сделали по приказу Киева, то ВСУ пора бежать», — посоветовал @KernowEd.

«Крым — российский! Киевские неонацисты — преступники!» — написал @varnaamedr.

Ряд комментаторов посоветовал Западу готовиться к жестоким последствиям, потому что, нанеся удар по Крымскому мосту, Запад фактически объявил войну России.

«Это было сделано специально. Таким образом вы развязали войну. «Тени» используют киевский режим как наживку», — написал @junaiyd1987.

«Всё тут ясно, «Искандер» уже едет, ждите», — прокомментировал @LeBonsense.

«Россия борется с НАТО, но сейчас они будут реально агрессивными, потому что они сражаются против реального врага», — считает @Lubabal30 459 943.

«Пусть Запад сидит и радуется сейчас, но когда Путин ответит, вы будете сидеть, плакать и сожалеть о содеянном. Дни сумасшедшего комика сочтены. Путин покажет Западу, из чего Россия сделана», — написал @Angimah_Peter.