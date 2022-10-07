Добиться прочного мира в Европе возможно лишь при участии Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала бывший немецкий канцлер Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле ещё не закончилась», — добавила Меркель.

Политик назвала ситуацию на территории б. УССР поворотным моментом. Бывший канцлер Германии также призвала серьезно относиться к заявлениям российской стороны, а не считать их блефом.

Заявление Меркель обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поддержали заявление политика. Иные добавили, что Шольца не сравнить с Меркель, несмотря на то, что Германия зависима от США. Были и те, кто отметил, что Российская Федерация без Европы проживет, а вот Европе стоит попробовать прожить без России. Другие обратили внимание на то, что, оставив должность, политики начинают делать здравые заявления. Кто-то также отметил, что прочного мира в Европе можно добиться без участия Соединенных Штатов.

«Ангелина Меркелова права», — иронизирует Ненастоящая Фея.

«Ох, ушла старушка не ко времени…» — пишет Елена И.

«Все «экс» говорят правду. Как дурман с них слетает», — прокомментировала Елена.

«Европейский умный политик — бывший политик», — добавил Viktor A.

«Вот мы и участвуем. До полного мира», — отреагировал Serge.

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«Вообще надо забыть об этой Европе. Железный занавес с ними и никакой торговли. Пусть многоразовой туалетной бумагой пользуются и моются в холодной воде. От них только войны к нам приходили. Россия точно без Европы проживёт, а вот они пусть без России попробуют выжить», — прокомментировала Наталья.

«Меркель, которая все прошлые годы была туговата на ухо», — добавила Ilona K.

«Шольц ей и в подмётки не годится! Жаль Ангела в своё правление была несамостоятельна от Америки. Но немудрено, столько американских баз в Германии…» — добавил ТВ.

«Уважаемые, посмотрите или почитайте историю ФРГ. Там после Второй мировой войны от независимости осталось только определение в словаре. Поэтому проводить полностью субъективную политику там было априори невозможно… К слову, о независимости страны, которая до сих пор имеет рестрикции по военной части. Поэтому Ангела нам была на руку. А про нынешнего дегенерата Шольца даже писать не хочется», — написал Ary K.

«Где же ты раньше-то была, Ангела?» — задался вопросом Николай.

«Меркель долго молчала после начала СВО. Потом высказала легкое возмущение. А потом опять молчок. И вот сейчас такое заявление. У меня с самого начала было чувство, что Меркель держат в резерве для переговоров с Путиным. У них отношения-то нормальные всегда были, можно даже сказать, тёплые», — отметила Natasha.

«Прочный мир в Европе может быть достигнут только без участия США…» — подытожил один из участников обсуждения.