Североатлантический альянс должен превентивно ударить по России, а не ждать от РФ ядерных ударов, заявил 6 октября Владимир Зеленский в ходе выступления (посредством видеосвязи) перед Институтом Лоуи в Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По его словам, НАТО должно исключить возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия.

«Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России…» — сказал он.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие обрушились на Зеленского с критикой, указав на то, какими могут быть последствия. Были и те, кто считает, что Зеленский сделал это заявление по приказу «хозяев». Иные также напомнили, что после подобного заявления Зеленского на Мюнхенской конференции началась спецоперация России на территории б. УССР.

«Требую вызвать к нему санитаров! Ну там же точно беды с головой!» — отреагировала Галина Г.

«Его скоро должны слить кураторы… Иначе оно в могилу мир отправит. И они это понимают…» — пишет Olga.

«Он всегда этого хотел. Поэтому и началась СВО», — прокомментировала Анна С.

«Если Зеленский так результативно контрнаступает, то почему такая истерика? Это ведь натуральная истерика. Или информационная подготовка публики к грязной провокации», — не понимает Сергей К.

«Где его психиатр? Пациенту плохо», — отметила Maria.

«Этим-то, на другом континенте, непонятно, что ли, что тогда всем конец будет?! Они думают, до них не достанет?! Остановите этого своего вшивого наркомана! Он того у вас — хочет весь мир в труху», — призвала Евгения.

«Он теперь и НАТО диктует свои хотелки», — заметила Gala.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Хозяева приказали, вот и тявкает. От американцев можно что угодно ожидать, ничем не брезгуют. «Северный поток» рванули, всё с рук сошло», — добавила Наталья.

«Я надеюсь, что Европа и США понимают, что в случае атаки России ядерным оружием, неважно, откуда прилетит, ответ будет в первую очередь по США, ну и Европе достанется», — отреагировал Алексей.

«Такой президент — это позор для народа, но, глядя на неадекватность огромного числа [жителей территории б. УССР], этот народ его достоин», — написал LS.

«Ой дурак, лучше бы на пианино продолжал играть», — не выдержала Valentina K.

«За это ему нобелевку срочно, сразу видно же — миротворец», — иронизирует Нина Б.

«Он уверен, что в случае чего на Марсе отсидится», — с сарказмом добавила Nataja S.

«Кто бы мог подумать, что клоун окажется такой тварью», — возмутилась Татьяна.

«То есть ему мало того, что всё закрутилось быстро после его слов в феврале о том, что [киевский режим] будет создавать ядерную бомбу?..» — не понимает Аnna Z.

Ru.freepik.com Ядерное оружие

«Он так и не понял, с чего началось 24 февраля…» — добавил один из участников обсуждения.

«Я, может, чего не понимаю, но они серьезно считают, что после этого останется хоть одно государство на планете?» — задался вопросом Slava.

«Крайний раз после заявлений наркомана про ядерное оружие началась СВО. Что будет теперь? А потом будут спрашивать: «А нас за что?» — подытожил Lg.