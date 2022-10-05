Государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил $31 трлн. По состоянию на 3 октября государственный долг страны достигал $31 123 887 781 401. Более $24 трлн из этой суммы составляют долговые обязательства перед частными лицами и почти $7 трлн — перед правительствами других стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что государственный долг Штатов скорее проблема не США, а тех, кому эта страна должна. Иные добавили, что Соединенным Штатам ввиду такого немалого долга выгодны войны. Другие отметили, что для Америки это не проблема — США «запустят печатный станок».

«Тем не менее они живут и процветают», — написала Елена.

«И что? Вы займите местному бандиту и пойдите попробуйте у него забрать долг. Если учесть, что он и главный полицейский, и прокурор в одном лице!» — смеется Аваддон.

«Да им плевать. Помню, как все 10 лет назад ахали, что госдолг США превысил $17 трлн. Поахали, поохали и забыли на время. Сейчас как дежавю. Через ещё десять лет будут писать, что «впервые превысил $50 трлн». Для США нет предела, долг такой потому, что они просто печатают доллар и берут по всему миру то, что им нужно, по-другому они не умеют, поэтому это будет продолжаться до бесконечности или пока американцев кто-нибудь не прихлопнет», — отметил Benjamin.

«На долг им плевать. Они же должны, а не им, а своим кредиторам они в любой момент могут все простить. Или напечатать еще денег», — добавил Sergio Y.

«Чем больше их долг, тем больше войн на земле», — заметила Катерина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Наш ЗВР на этом фоне смотрится как стаканчик кофе… Как говорится, если ты должен 100 рублей, то это твои проблемы, как отдавать. Если ты должен 100 миллионов, то это проблемы кредитора, как вернуть», — прокомментировал Andrei K.

«Почему голодранцы и нищеброды продолжают качать права во всем мире?» — задался вопросом IqazwsxI.

«Напечатают, сколько будет нужно, печатный станок у них, их это не волнует», — отреагировала Мария.

«Они как обычно — всех простят, кому должны…» — пишет Ольга.

«Долг, он тогда долг, когда есть кому его спросить. Это не долг… Это показатель того, сколько они безвозмездно отжали», — считает Евгений С.

«Поэтому и затевают войны», — добавил один из участников обсуждения.

«Насколько мне помнится, что важна не сумма госдолга, а возможность его обслуживать. Американцы это могут, поэтому смысла нет в таких новостях. Вопрос в том, что они расчехлили станки для своих зелёных фантиков — вот это интереснее», — отметила Maria I.

«Нормально ребята погуляли», — с сарказмом написала Елена.

«Рано или поздно пузырь должен лопнуть. И допечатка баксов должна провалиться. Обесценится бакс, вместе за ним евро, иена и фунт потянется… Вот тут на сцену выйдет рубль, юань и рупия. Это условно обеспеченные валюты, а не бумажки», — прокомментировал Игорь.

«Европа производство туда переведёт вынужденно и опять зачехлят печатный станок», — добавила Inna M.

«Это ж на какую астрономическую сумму американцы ограбили мир? С ума сойти можно», — подытожил Vyacheslav T.