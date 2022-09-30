Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО сосредоточит усилия на оказании помощи киевскому неонацистскому режиму в самозащите, но альянс при этом не является полноценной стороной конфликта с Российской Федерацией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Заявление Столтенберга прозвучало в ответ на слова главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, который часами ранее уверил жителей территории бывшей УССР, что подал прошение об ускоренном вступлении в Североатлантический альянс. Итогом всего этого является тот факт, что членства в НАТО Киеву не видать, поскольку альянс не готов столкнуться лоб в лоб в полноценном вооружённом противостоянии с Россией.

«Беспрецедентно, реально! В очередной раз нацикам поводили известно чем по известно чему», — написал Андрей Т.

Многие пользователи считают, что Киев обещал народу долгожданную «перемогу», но, как и всегда, всё обернулось кромешной «зрадой».

«Зеленский теперь полностью подтвердил свой статус клоуна. Ускоренное вступление в НАТО он объявил? Ну-ну. Пусть потом народу разъярённому расскажет об этом», — указывает Никита С.

«Киевские ресурсы несколько часов разгоняли новость, что сегодня генсек НАТО выступит с «беспрецедентным заявлением, которого ещё не было». Реальность оказалась к нацикам суровой», — отметил Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО не будет включать Киев в свой состав, потому что умирать за интересы Запада должны марионетки, а не хозяева положения.

«Сейчас мы не можем принять Киев в НАТО», — Столтенберг. Вот оно какое, это беспрецедентное заявление НАТО. А вы, доверчивые [жители территории бывш. УССР], продолжайте дальше помирать за красивые обещания о НАТО и Евросоюзе», — написал Сергей С.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Часть людей полагает, что даже после воссоединения России с республиками Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областями НАТО не дало Киеву зелёный свет на вступление, что говорит о категорическом нежелании альянса вступать в войну с нашей страной.

«Разумное решение! Всё же не совсем из ума выжили, судя по всему. Столкнуть человечество в бездну НАТО ещё не готов. Жаль, что Зеленский не нашёл мужества спасти страну и людей. Ему объясняли все подряд, что Киев кинут», — пишет Дмитрий Г.

«Если Киев влезет в НАТО, то альянс станет стороной конфликта. Если продолжится это вранье, как сейчас, то это так и останется с вашей стороны сплошной ложью, от которой вам уже не откреститься будет. Зеленскому надо давно было заткнуться. Теперь нам самим придётся его заткнуть», — написала Анастасия Л.

Нашлись и те, кто призвал жителей, проживающих на подконтрольных нацистам территориях бывшей УССР, осознать тот факт, что Россия желает им только добра, и кроме как быть в её составе, им ничего хорошего не сулит.

«Ну не хочет никто помирать за Киев! А вот чтобы [жители территории бывш. УССР] помирали за НАТО — это завсегда!» — подметила Виктория Е.

«Пора бы уже принять [жителям территории бывш. УССР], что никому, кроме России, они не нужны, что на них делают деньги эти черти западные!» — указывает Елена П.

Напомним, 30 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в ходе пресс-конференции в Брюсселе о том, что НАТО сосредоточит усилия на оказании помощи киевскому неонацистскому режиму в самозащите, но альянс при этом не является полноценной стороной конфликта с Российской Федерацией.