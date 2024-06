В испанской Каталонии гремит политический скандал: две главные региональные партии — «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) и «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) вступили в политический конфликт, что поставило под угрозу само существование их коалиции. Причиной стал достаточно странный повод: в JxCat допустили возможность объявления импичмента главе Женералитата Каталонии Пере Арагонесу, если тот не даст гарантий соблюдения ряда пунктов соглашения с правительством Испании по статусу региона, что разозлило как самого каталонского лидера, так и его партию.

Импичмент за спиной

Вечером 27 сентября лидер фракции JxCat в парламенте Альберт Батет неожиданно предупредил Пере Арагонеса, что его партия поставит вопрос о доверии, если глава Женералитата не даст гарантий соблюдения трех пунктов правительственного соглашения, которые Батет назвал основополагающими.

Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники, тот факт, что зампред Женералитата Каталонии Жорди Пучньеро, представитель JxCat в исполнительной власти, знал, что собирался сказать Батет, и не предупредил об этом Арагонеса заранее, вызвал беспокойство в рядах республиканцев, которые считают это актом нелояльности по отношению к главе Женералитата.

При этом, согласно источникам в рядах каталонских республиканцев, Пучньеро был заранее проинформирован о предложении, сделанном за день до этого Арагонесом в его выступлении на дебатах по общей политике. Речь шла о референдуме, согласованном с государством на основе соглашения, подобного тому, которое было одобрено Канадой для решения «квебекского вопроса».

Сообщается, что в правительстве с недоумением отнеслись к требованию со стороны JxCat, поскольку Арагонес благосклонно отреагировал на просьбы Батета о выполнении трёх пунктов соглашения. Советники Арагонеса отметили, что «институциональное уважение является основополагающим, и что правительство на сто процентов готово к решению экономической и социальной ситуации и урегулированию политического конфликта», поэтому именно те, кто говорит об «ультиматумах» и вопросах доверия, должны «решить», продолжать им работать в женералитате или же им стоит покинуть исполнительную власть.

Ошибка ценой в пост

Поздно вечером 28 сентября Пере Арагонес выступил с заявлением по поводу внутриполитического кризиса в Каталонии. Заявление прозвучало по итогам чрезвычайного заседания исполнительной власти коалиции, которое длилось более двух часов, а также последующей трёхчасовой встречи с главой JxCat Жорди Туруллем.

Глава Женералитата объявил о решении уволить зампреда Женералитата и министра по цифровой политике и территории Каталонии Жорди Пучньеро. Причиной стал тот факт, что последний не сообщил Арагонесу об обсуждении возможности недоверия со стороны JxCat. В связи с отставкой своего заместителя Арагонес предложил соратникам республиканцев по коалиции выбрать нового человека на соответствующую должность.

Решение Пере Арагонеса очень не понравилось представителям JxCat: в партии назвали шаг главы Женералитата «исторической ошибкой», которая «ставит под угрозу» продолжение существования проекта независимости региона. По словам источников испанских СМИ, внутри партии шли дебаты о том, как стоит поступить — покинуть руководящий состав Женералитата и коалицию и уйти в оппозицию (такой точки зрения придерживалось окружение экс-главы парламента региона Лауры Боррас и беглого экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона), либо остаться — за эту точку зрения выступило большинство министров в партии.

Раскол или «канадский путь»?

Что же произошло в рамках чрезвычайного заседания правительства? Сообщается, что Арагонес упрекнул Пучньеро в «нелояльности» и рассказал, что планирует предложить народу Каталонии согласованный с Мадридом референдум, который пройдёт по аналогии с «канадским путём» и решением «квебекского вопроса». В этой связи глава Женералитата поставил JxCat перед выбором, хотят они «быть правительством» или же уйти в оппозицию, и по очереди спросил присутствующих министров, знали ли они заранее о заявлении Батета и поддержали ли они вопрос о доверии Арагонесу.

Как отреагировали министры на «допрос» Арагонеса? Информация разнится в зависимости от источников: в ERC сообщают, что изначально министры от JxCat поддержали партийную позицию, однако затем их позиции пошатнулись. В JxCat отрицают эту версию.

Жорди Туруль в интервью заявил, что изначально в ходе закрытой беседы Арагонес не говорил об отставке Пучньеро, и лидер JxCat был уверен, что ситуацию можно разрешить. Однако спустя несколько часов глава Женералитата вызвал Туруля к себе в кабинет и объявил о своём решении уволить своего зампреда.

Таким образом, после увольнения Жорди Пучньеро в составе правительства региона остались шесть министров от JxCat: Жауме Жиро (экономика и финансы), Виктория Альсина (внешние действия и открытое правительство), Хемма Гейс (исследования и университеты), Хосеп Мария Аргимон (здравоохранение), Виолант Сервера (социальные права) и Лурдес Сьюро (юстиция).

Шпилька от оппозиции

Первый секретарь Социалистической партии Каталонии (отделение PSOE) Сальвадор Илья осудил «безответственное и эгоистичное поведение» правящей в Каталонии коалиции.

Выступая на Catalunya Ràdio, Илья сказал, что он «с большой тревогой» следит за кризисом в правительстве.

«Мне не нравится то, что происходит», — сказал Илья, который считает, что в это «сложное» время, с растущей инфляцией и неопределенностью по поводу ситуации вокруг территории б. УССР, коалиция «думает только о себе и своих электоральных интересах».

Сальвадор Илья (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain