Болгария пока не намерена поставлять киевскому режиму тяжелое вооружение. Об этом, как сообщает «Болгарское национальное телевидение», заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Как отметил глава оборонного ведомства Болгарии, посол киевского режима просит у болгарской стороны тяжелое вооружение, на что политик ответил, что «есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия». Стоянов подчеркнул, что, пока он министр обороны, киевскому режиму не поставят указанное оружие.

Заявление болгарского министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили опасение, что Стоянову с такой позицией недолго быть министром обороны. Иные добавили, что поставка болгарского тяжелого оружия Киеву — это вопрос времени и если на Болгарию надавят «хозяева», то София поставит киевскому режиму оружие. Встречались и те, кто предположил, что подобное решение связано с тем, что скоро наступит зима.

«Делаем ставки, господа, как долго он останется министром…» — с сарказмом отреагировала Евгения.

«А что так?» — спросила Светлана.

«Поставят другое, какая разница? Западникам верить — себя не уважать», — отметил Anvar S.

«Скоро заставят!» — добавил Алексей.

«Ключевое слово «пока», — подчеркнула Ирина.

«А какое тяжёлое вооружение у болгар?..» — поинтересовался Евгений Г.

«Да что там братушки? Просто нечего и нечем», — считает «Лара На диване».

Krasimir Grozev МиГ-29 ВВС Болгарии

«Хоть тут «братушки» не подкачали», — смеется Hello.

«Братушки… пусть идут на все четыре стороны, мимо нас. Дадут команду — побегут как миленькие…» — добавила Валентина К.

«Если бы все так ответили. Мир бы наступил быстрее», — прокомментировал Игорь Zа Vас 54.

«Что такое Болгария, мы все уже знаем. У них решения меняются как весенний ветер — сегодня не будут, завтра уже будут. Примеров сколько угодно», — написала Татьяна.

«Ой, зима близко?» — иронизирует Инна.

«Ну, значит, скоро будет другой министр. Американцы позаботятся», — пишет Viktoria.

«Ещё не вечер! Прижмут хозяева и побежите исполнять!» — подытожил Netname.