Заявление главы Всемирного банка Дэвида Малпасса о том, что глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы отказаться от поставок российских энергоносителей, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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«США так задумывали всё это, они-то в плюсе оказались, да ещё и на войне бабла поднимут», — отметил Александр Б.

Многие пользователи отметили, что даже Всемирный банк больше не может скрывать очевидного: российские энергоресурсы не имеют аналогов на рынке Запада, а значит, избавление от них потребует долгого периода по перестройке всех цепочек поставок.

«Вот если честно, нам вообще плевать. В другие страны спокойно поставлять будем свои энергоресурсы, а вот Европа пусть сама свои проблемы решает», — пишет Мария Ф.

Некоторые комментаторы уверены, что вскоре Европе не нужен будет газ вовсе, потому что её экономический и производственный потенциал падёт ниже плинтуса, сведя все потребности в энергоносителях к самому минимуму.

«За эти годы от экономического роста и бурного развития Европы не останется и следа», — уверен Den D.

«Через два года мы будем наблюдать жалкое подобие некогда великой Европы», — считает Людмила Ж.

Часть людей подозревает, что российские газ, нефть и уголь рано или поздно вновь насытят европейский рынок, иначе Евросоюзу грозит буквальное вымирание.

«Ну, конечно, годы! Но мне что-то подсказывает, что от российского газа они так и не откажутся по итогу», — подозревает Эльвира Ф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«В первую же зиму вернутся к покупке российских ресурсов. Другого даже ждать не стоит», — написал Диомид К.

«Правильно. А за эти годы историческая память напомнит, как жили предки европейцев в XV веке: без газа, электричества и высокотехнологичного производства», — подметил Игорь С.

Ряд пользователей указывает на то, что Европу очень долго предупреждали, но Брюссель сгоношил всех европейцев слепо следовать указаниям Соединённых Штатов Америки. Тем не менее надежда на спасение есть — необходимо снять с России санкции, извиниться и осудить агрессивные действия Америки.

«Запад никогда не сможет уйти от наших энергоресурсов. У них больше и выбора-то нет, кроме нас», — указывает Лялечка А.

«Тот момент, когда наши с самого начала говорили, что не получится им без наших энергоносителей нормально жить, а они только смеялись. Ну что, досмеялись, ребятки?» — спрашивает Матвей Ш.

«Такое ощущение, что какой-то театр абсурда сплошной творится. Европейские власти, очнитесь уже! Вы то не хотите российский газ покупать и уменьшаете импорт, то трясётесь, что Путин отключит кран. Не отключит, не волнуйтесь, мы всё ещё заботимся о простом населении, которое не виновато в политических игрищах. Вы только деньги платить не забывайте», — обратился Петя Н.

Напомним, 29 сентября глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил в ходе своего выступления на конференции в Стэнфордском университете о том, что глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы отказаться от поставок российских энергоносителей.