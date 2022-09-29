В США консерваторы раскритиковали вице-президента Камалу Харрис за то, что она решила посетить демилитаризованную границу между Северной и Южной Кореей вместо американо-мексиканской границы, где развернулся беспрецедентный миграционный кризис.

Иван Шилов ИА REGNUM США

На этой неделе Белый дом подтвердил, что Харрис планирует посетить демилитаризованную зону (DMZ), разделяющую Северную и Южную Корею. Данная новость заставила нескольких членов Конгресса от Республиканской партии задаться вопросом, почему она бы ей сперва не посетить южную границу своей собственной страны.

«Камала едет в корейскую DMZ, чтобы проверить безопасность их границы. Не буду ли я слишком назойливым, если попрошу ее посетить НАШУ ГРАНИЦУ? Наша страна подвергается вторжению нелегалов, но самая большая забота Камалы — посещать границы других стран. Для Камалы и демократов АМЕРИКА СТОИТ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ!!!» — написал в «Твиттере» представитель Ронни Джексон от штата Техас.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Граница в Корее очень безопасна. Я жил в Южной Корее и могу заверить вас, что очень немногие проходят живыми через нее. Нам нужны бритвенная проволока, мины и вооруженные охранники с боевыми патронами, чтобы защитить нашу границу», — пишет Meema33.

«Трудно поверить, что у нас в правительстве действительно есть Харрис», — негодует huskerdog45.

«Нет необходимости посещать американо-мексиканскую границу. Она делает ТОЧНО то, что она хочет. Она с радостью игнорирует наш кризис, потому что достигла своей цели — превратить Америку в Мексику. Ее и Байдена можно только похвалить. Они получили то, что хотели», — указывает anotherresponse.

«Камалу волнует мнение консерваторов не больше, чем Пелоси волнует правосудие!» — восклицает wildhorse2000.

«Камала полностью проигнорировала возложенную на нее обязанность защищать границу Америки! Никаких объяснений! Никакой ответственности!» — критикует CMAG🇺🇸.

«Наслаждайтесь своими путешествиями, любезно проспонсированными налогоплательщиками, в то время как вы вносите абсолютно нулевой вклад в свою страну. Самый неловкий вице-президент в истории», — подчеркивает pleasestoptheinsanity.

«Почему она должна ехать на границу с Мексикой? Она же много раз говорила, несмотря на то, что тысячи людей ежедневно пересекали границу: «Граница БЕЗОПАСНА», — указывает cheyenne563.

(сс) Mark Warner Камала Харрис

«Ну, по крайней мере, она нашла хоть какую-то границу. Это может стать для нее уроком, ведь эта граница настолько безопасна, насколько это вообще возможно. Северная Корея расстреливает нарушителей», — комментирует devildog69 357.

«Я уверен, что она теперь в интервью будет говорить: «Но я была уже на границе», — шутит OrangeMan2 024 002.

«Она должна пересечь границу и посмотреть, что происходит с нарушителями границы в других странах», — советует Think4urselves.

«Я считаю, что она должна сесть в тюрьму за то, что не защищает американский народ. Точка!» — восклицает redbear2024.

Ранее начальник пограничного патруля США Рауль Ортиз под присягой заявил, что миграционная политика президента Джо Байдена не предусматривает никаких действительных наказаний для нелегальных мигрантов, и это спровоцировало беспрецедентный наплыв нелегалов на границе, которые каждый день пробираются внутрь страны.

Начальник патруля с 31-летним стажем работы в правоохранительных органах подчеркнул, что, по его мнению, миграция на южной границе будет расти экспоненциальными темпами, поскольку не существует никаких реальных мер для сдерживания потока мигрантов, хлынувших в США.