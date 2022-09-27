Информация о том, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии, на котором собрались огромные очереди на выезд из страны, будут вручать повестки всем тем, кто подлежит частичной мобилизации, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В администрации отметили, что повестки будут вручаться не только жителям Северной Осетии, как заявлялось ранее, но и гражданам из других регионов Российской Федерации, которые намерены покинуть пределы своего государства. Для этого на КПП прибыли мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти.

«На каждого хитрого подлеца найдётся свой военком», — пишет Геннадий У.

Многие пользователи не считают нужным отбирать людей на мобилизацию из числа тех, кто готов сбежать за границу, лишь бы не встать на защиту своего народа.

«Не понимаю таких решений. Хочет уехать — пусть едет. От таких толку всё равно не будет. Куча народу, кто с удовольствием пойдет. Туда им и дорога», — написал Игорь З.

Некоторые комментаторы отмечают, что активно бегущие из страны могут в итоге стать бегущими с фронта. Конечно же, в отношении дезертиров будет применена суровая статья Уголовного кодекса РФ, но может случиться так, что такой неблагонадёжный военнослужащий станет причиной смерти своих сослуживцев.

«А зачем на фронт этих людей загонять? Чтобы что? А если среди них поклонники Зеленского или нацистов? Это же потенциальные предатели, которые будут на врага работать! В военкоматах о чём думают вообще?» — задаётся вопросом Максим П.

Часть комментаторов призывает людей, которые ещё не забыли такие понятия, как «честь», «долг», и «Родина», одуматься и не совершать глупых ошибок, которые в последующей жизни отразятся на них самым серьёзным образом.

«Через несколько лет кто-то не без гордости будет рассказывать своим детям, как с товарищами освобождал от нацистов Николаев, Одессу, Киев, Львов. А кто-то будет стыдливо молчать о том, как трусливо отсиживался в это время за бугром. Хорошо, что границы не закрыты — самоочищение России продолжается, и «грызуны» продолжают бежать, причём бегут они с непотопляемого крейсера на утлые судёнышки, у которых шансы пойти к историческому дну гораздо больше, чем у Российской Федерации», — указывает Илья В.

Министерство обороны России Российская армия на освобожденных территориях б. УССР

Нашлись и те, кто, не снимая ответственности с самих бегущих, всё-таки направили свой укор в сторону военкоматов, которые своими где-то неаккуратными, а где-то прямо халатными действиями разогнали панику среди отдельных категорий российских граждан.

«Мне кажется, что весь этот позор из-за некоторых военкоматов, которые в нарушение указа Путина и Шойгу разослали повестки не тем, кому надо. В результате получилась крупнейшая диверсия против России. Это же надо было так», — сетует Радион Ж.

«Да пусть бегут. Потом одумаются и вернутся. Особенно узнав, что 99% из них так повестки и не пришли. Тем не менее всё равно стыдно за такое поведение. Не по-мужски это как-то — бежать, сломя голову, не пойми куда», — отметил Андрей Б.

Напомним, 27 сентября пресс-служба главы и правительства Северной Осетии сообщила о том, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», на котором собрались огромные очереди на выезд из страны, будут вручать повестки всем тем, кто подлежит частичной мобилизации.