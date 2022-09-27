Заявление журналиста шведского телеканала SVT Карла Фрида Клеберга о том, что в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали два мощных подводных взрыва, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Морское управление Дании объявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, на трубопроводе «Северный поток» есть две утечки неподалёку друг от друга: одна в экономической зоне Швеции, другая — в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу. По словам сотрудника телеканала, аварийная ситуация на ветке газопровода «Северный поток» была связана со взрывами.

В результате мы имеем аварийную ситуацию на газопроводе, западные журналисты уверены, что она вызвана взрывами, а утечки произошли прямо на границе экономических зон двух стран. Что это могло быть, если не взрыв? Сейсмическая активность? И действительно, радиостанция Radio Sweden сообщила, что сейсмологи зафиксировали некие толчки магнитудой до 2,3 в районе аварии, но что для сейсмологов — землетрясение, то для спецслужб — откровенная диверсия.

«Кто знает, как из своей газовой плиты продать пару тысяч кубометров газа в Европу?» — шутит Вячеслав Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что авария на «Северном потоке», особенно вызванная взрывами, может на долгие годы остановить эксплуатацию этого трубопровода.

«Вода горит и взрывается — это Европа с газом прощается. А Байден за океаном улыбается», — пишет Денис К.

«Вот теперь немцам точно трындец! Пусть зимуют без газа, пока мы долго будем ремонтировать. Если вообще будем, конечно», — подметил Sergey M.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

Некоторые комментаторы отмечают, что для России — это всё плохие новости, ведь повреждён важный газопроводный узел, но для той же Европы это самая настоящая катастрофа.

«Мне кажется, что для Европы это не очень хорошие новости. Как и для России, кстати. На европейцах мы неплохо так бюджет себе пополняли», — отметил Павел Д.

«Короче, это точно диверсия, чтобы европейцы зимой без газа вообще сидели», — уверен Дмитрий Ю.

«Кто-то использовал подводные лодки с диверсантами? России это невыгодно. Европе тоже. Остаются только США», — считает Димка Н.

Часть людей не сомневается, что из-за произошедшего выигрывает только одна страна — Соединённые Штаты Америки.

«Выведение из строя двух «Северных потоков» выгодно лишь одной стране — США. Они много лет добивались того, чтобы Европа осталась без российских газопроводов, а значит, без мощной промышленности, основанной на дешёвых энергоресурсах», — написала Вероника З.

«В этом вся Америка. Устранять конкурента и захватывать рынок любым способом. Путём угроз, шантажом, санкциями и даже войной и терактами. Раньше американцы захватывали рынки путём взяток и агрессивной рекламы, а теперь перешли на новый уровень. Европа опять это проглотит?» — интересуется Митя М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Нашлись и те, кто считает необходимым российской стороне провести собственное расследование, чтобы взыскать с виноватых компенсацию за повреждение газопровода.

«Между прочим, это диверсия в отношении российской собственности. Нужно за это как-то наказывать. Иначе люди не поймут», — пишет Александр С.

Напомним, 27 сентября журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг сообщил в Twitter о том, что в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали два мощных подводных взрыва.