Митинг в поддержку запуска газопровода «Северный поток — 2», который состоялся на севере Германии, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

В акции на территории коммуны Лубмин приняли участие порядка трёх тысяч человек. Казалось бы, это не так много, но на самом деле население этого населённого пункта не превышает двух с половиной тысяч человек, что говорит о серьёзном масштабе мероприятия для этого провинциального места на отшибе.

Кроме того, проблемы с газом коснулись вообще всех граждан ФРГ, но жителей коммуны Лубмин в особенности, потому что именно на берег этой земли выходят ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Местные прекрасно понимают, чем может обернуться остановка работы обоих трубопроводов — потеря работы и отсутствие энергоносителей для всех остальных производств.

«А пускай референдум проведут! А то мы насильно их газом пичкать не собираемся. Мало ли, найдутся возмущённые и оскорблённые», — пишет Кристина М.

Многие пользователи рады видеть, что среди немцев всё больше и больше сознательных граждан открыто выражают своё несогласие с политикой властей и призывают вести конструктивный диалог с Россией.

«Люди хотят нормально жить. В мире и так экономический кризис и проблем хватает, а немецкие власти только больше себя в яму заталкивают», — отметила Мария М.

«Германия-то не дура, понимает, что к чему. Немцы видят, как их власти прогнулись под США. Теперь бьют в набат, осознавая, что скоро им придёт кирдык», — написала Стефания Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что, оставшись без газа, Германии больше не видать своего конкурентного преимущества в вопросе промышленности.

«Германию сливают походу. Жалко немцев, умный народ, но тоже попался на удочку «дружбы» с Америкой», — считает Наталья С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Ряд пользователей указывает на то, что Германия может только открыть «Северный поток — 2», чтобы спасти своё тяжёлое положение, иного не дано.

«Остался у немцев только один вариант — раскупоривать «Северный поток — 2» и покупать у России газ через этот трубопровод. Всё. Эту зиму, может быть, вы и переживёте, тут я спорить не стану, но дальше ведь вам газ откуда-то придётся брать! Без него вы не выживете. Так что пора уже осознать, что без России вы — ничто», — пишет Артём Г.

Часть людей полагает, что немцам ловить больше нечего, потому что Германия приговорена к экономической смерти во имя спасения Америки.

«А всё, ребята! Раньше надо было думать. Теперь, когда Англия и США вам трубу «Северный поток» подвзорвали, уже не вернёшь всё вспять. Вас к смерти приговорили. Расходитесь или требуйте убраться войскам НАТО из стран ЕС. Тогда, может быть, проблема решаема, а пока вы под ними, то у вас не будет газа из России, потому что США выгодна нищая Европа без дешевого газа и без промышленности, со слабым евро», — указывает Родион Д,

Напомним, 25 сентября агентство DPA опубликовало материал, согласно которому на севере Германии в коммуне Лубмин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) состоялся митинг в поддержку запуска трубопровода «Северный поток — 2».