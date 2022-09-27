В связи с потоком российских граждан, которые хотят выехать из России после объявления в стране частичной мобилизации, министр внутренних дел Северной Осетии Андрей Сергеев провёл в пункте пропуска «Верхний Ларс» выездное совещание, в ходе которого было решено, что на КПП развернут мобилизационный пункт военкомата.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«На КПП в ближайшее время будет развёрнут мобилизационный пункт военкомата», — сообщили в МВД Северной Осетии.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения положительно оценили данную новость, добавив, что это нужно было сделать раньше. Иные не понимают, зачем России нужны трусливые мужчины, от них толку на фронте не будет. Были и те, кто добавил в отношении тех мужчин, которые покинули Россию, что им нужно задуматься над тем, как они потом будут возвращаться обратно.

«Умеют военкомы юморить! И не возразишь!» — смеется «Россия».

«Если гора не идет к Магомеду…» — с сарказмом добавил В. С.

«Картина маслом, как говорится, представляю панику «светлоликих» на границе. Но на фронте такие крысы тоже не нужны, если волонтёрами только…» — отметила Поля.

«Желаю грузинам круто подзаработать, подняв цены на квартиры, гостиницы, продукты и памперсы для «отважных» беженцев из России. Грузия, отрывайся, если что, то они тебя тоже предадут», — отреагировала Елена М.

«Вот зачем они нужны? Это же потенциальные предатели. Они будут балластом», — отметила Марина.

«Заторы на дорогах на границе легко устраняются, мгновенно, появлением мобилизационного пункта военкомата», — смеется Светлана Х.

«Новое время — новые войска. Велосипедные», — пошутила Khristina.

«Поздновато сообразили», — написал Юрий.

mil.ru Солдаты

«Ещё надо в Казахстане, Узбекистане и Киргизии», — призвал Николай К.

«Теперь только тайными тропами бежать», — иронизирует Xlodvig M.

«Главное — правильно организовать возврат этих «граждан» обратно в Россию, когда у них деньги кончатся и испуг пройдёт», — написал Юрий.

«Вот это я понимаю сервис!» — смеется Сергей Н.

«Вы всё ещё не в военкомате?.. Тогда мы идём к вам», — не без юмора добавила Наталья О.

«Майор подкрался незаметно», — шутит Василий Е.

«Очень удобное размещение. Логистика на уровне. Там как раз все желающие собрались. Все сыты и здоровы. Патриоты. Орлы. Вот так взять, самоорганизоваться и ждать военкома. Браво!» — пошутил Алексей C.

«Грамотно. Все клиенты в одном месте. Не надо их по всей стране собирать и отсортировывать среди непригодных. Так одной ротой и пойдут — друг с другом они уже знакомы», — с сарказмом добавил Аристарх.

«А ведь «недомужчинам» когда-нибудь придётся вернуться…» — заметила Надежда.

«Что мешает посадить представителя военкомата на каждом КПП в аэропорту. Автоматически каждый, кто получил повестку и уехал, становится фигурантом уголовного дела», — отметил Сергей.

«Списки покинувших РФ должны быть переданы на все приграничные КПП РФ, так как, выходя в одну дверь, попытаются вернуться через другую», — подытожила Оксана К.

Читайте также: В МВД Казахстана пообещали выдавать России сбежавших от мобилизации