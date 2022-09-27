К падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2», а также на обеих нитках «Северного потока» могла привести диверсия, сообщила со ссылкой на источники немецкая газета Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2 и Олаф Шольц

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — цитирует издание один из источников.

Уточнятся, что указанную диверсию могли совершить силами спецназа (водолазы или подводная лодка). Диверсантами предположительно могли быть представители киевского режима или силы, связанные с ними, рассматриваются и иные варианты.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что нужно искать, кому выгодна эта диверсия. Иные добавили, что обвинят, скорее всего, Россию. Были и те, кто отметил, что теперь руководству ФРГ будет проще объясняться с замерзающими немцами, мол, не руководство Германии виновно в отсутствии газа, а диверсия.

«Падение давления — это на погоду. Похолодало, зима близко…» — иронизирует Галина Г.

«Прибалты под водой газку себе качнули», — смеется TIM.

«Заодно и в ГТС [бывш. УССР] пора давление понизить. До нуля», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Ищите диверсантов, приметы: с чубом и болгаркой», — отметил Александр.

«Отключить им… газ! Пусть танки из картона делают!» — призвал Валентин Р.

«Это благодарность от [представителей киевского режима] за поставки оружия», — смеется Жека.

«Отказались Зеле танки поставлять — получите и распишитесь. Надеюсь, в Европе наконец-то начнут шевелить мозгами и поймут, с кем имеют дело и кого поддерживают… А пока им предстоят тяжёлые времена», — отреагировала Елена Н.

«Американцы решили укрепить немцев в решимости отказаться от газа», — с сарказмом добавил С. Н.

«Америка их в открытую стрижет, грабит, на нищету и войну толкает, а они все диверсантов ищут. Вот кто главные диверсанты…» — пишет Василий Д.

Whitehouse.gov Джо Байден

«Германия! Это тебе привет от твоих союзников. Как тебе такой порядок, основанный на правилах?» — с сарказмом написал Evgeniy N.

«Ищи, кому выгодно (Римское право)», — пишет Ирина.

«Скоро западные политики заявят, что диверсию совершила Россия. Вот увидите. Им же надо как-то оправдываться перед своими народами за холодную зиму», — отметил еще один участник обсуждения.

«Остаётся монополистом на перекачку газа Турция и… [б. УССР]», — отреагировала Marina B.

«Шольц турбину хотел вставить», — пошутил Shuras.

«Ну ясен пень — это США делает, чтоб не открыли СП-2. В ЕС ровным счётом ничего серьезного не происходит без команды от хозяина», — считает rx512.

«Америка ускоряет процесс переброски европейских предприятий к себе», — добавила Елена Б.

«Все-таки диверсия. Ну так тому и быть. Холодной вам зимы, европейцы, прочувствуйте результаты своей русофобии на собственной шкуре», — не без сарказма пишет Мила.

«Не удивлюсь, если скоро танкеры и газовозы, идущие в Европу, внезапно начнут тонуть по разным причинам…» — пишет Alex.

«Ну так понятно, что американцы подорвали нитки, чтоб европейцы не могли сдаться. Тупо сожгли мосты, чтоб те не сдали назад. Нет трубопровода — нет предмета для переговоров…» — отреагировал В. М.

«Блин, три нитки! Конечно это диверсия. США как раз бубнили накануне, что газ из России вообще нужно перекрыть. Думаю, Германия собиралась сдаться и запустить СП-2. Ей не дали», — предположил Сергей Н.

«Принуждение Европы к свободе и демократии», — подытожил Андрей.

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