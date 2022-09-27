Конгресс Соединенных Штатов Америки выделит киевскому режиму еще $12 миллиардов, сообщает Reuters. Выделение Киеву указанных средств станет ответом на просьбу администрации американского лидера Джо Байдена.

Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что эти деньги придется возвращаться. Иные отметили, что выделенные финансы пойдут на финансирование американского военно-промышленного комплекса, а то, что всё же будет выделено Киеву, будет разворовано представителями киевского режима, но отдавать деньги придется народу б. УССР.

«Эти деньги на убийство народа [бывш. УССР]», — написал Евгений К.

«Какая хитрая помощь, только для ВПК американцев идет, а записывается в счет долгов [б. УССР]», — добавила Валентина В.

«Напечатать можно и сто миллиардов», — отреагировал Юрий Ф.

«Ждём выборы в ноябре в США», — пишет Катерина.

«Чувствуют, что в ноябре лавочка может прикрыться!» — прокомментировала Марина В.

«Фантики обретают ценность за счёт уничтожения народа [бывш. УССР]», — добавила Ирина.

«Да пусть хоть все деньги отдадут, им это не поможет!» — комментирует Татьяна С.

«СВО закончится, и деньги перестанут давать. [Киевский режим] хочет, чтобы всегда [военные действия] были, вернее, Зеленский хочет», — отметил Andre.

«Господи, да когда же у них эти станки для печатания денег сломаются?» — не выдержала Елена.

AgnosticPreachersKid Федеральная резервная система США

«Этого мало. Зеля говорил, что [для того], чтобы их бюджет нормально функционировал, им в месяц надо минимум 3-5 миллиардов, в идеале — 7», — прокомментировал Максим.

«Зеленский вгоняет в долги конкретно народ [бывш. УССР]», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«Да ведь Америка ничего бесплатно не дает, когда придет время расплачиваться, что будут делать?..» — задался вопросом еще один участник обсуждения.

«Печатный станок работает вовсю, ждём ещё больше инфляции», — смеется Василина И.

«Вот люди воруют! Размах такой, аж сомнения — люди ли там вообще», — с сарказмом добавил Михаил К.

«90% растащат по карманам Зеля и свита, а возвращать все 100 придётся…» — считает Ольга.

«У них выхода нет, — не будет [б. УССР], ленд-лиз платить некому будет. А американцы должны ещё Европе новое оружие за уже переданное [киевскому режиму]… Вообще одни расходы и дохода не будет, если [бывш. УССР] исчезнет», — комментирует Ольга.

«Станок работает. США фантиков не жалко», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

Напомним, американский президент ранее просил выделить киевскому режиму чрезвычайную военную и экономическую помощь на сумму $11,7 млрд.