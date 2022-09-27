Известие о падении давления газа на обеих нитках «Северного потока» спровоцировало массу комментариев в социальных сетях. Особенно много суждений появилось после того, как оператор Nord Stream AG заявил: разрушения, произошедшие одновременно на трех нитках «Северных потоков», носят беспрецедентный характер, сроки восстановления работоспособности пока оценить невозможно. Люди не исключают диверсии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Кто-то продолжает грызть трубы СП», — пошутил Алексей М.

«Врезочку вварили», — считает Сергей Байченко.

«Это мы концы обрубаем или они сук допиливают?» — спрашивает Людмила Пакулева.

«Дания хотела себе веточку протянуть», — развивает тему Сергей Калин.

«Кто же последнюю ниточку спасения Европы уничтожил?» — спрашивает Виктор Гузеев.

«Трубы польского ГП пересекают оба наших ГП прямо сверху. И вообще, не нравятся такие совпадения — сразу и СП-2, и СП-1», — поделилась Тамара Гороховская.

«Кто-то хорошо сработал, обрубив все концы на запуск СП. Кому это выгодно, тот и заказчик. И вся нынешняя смута тоже его рук дело. Остается обесточить ради тренеровки Эстонию, а затем бывшую УССР», — предлагает Виктор Архипов.

«10 лет работал СП без проблем, и вдруг на протяжении одних суток три нитки на двух разных потоках повреждены. Ищите там американскую подлодку в этом районе. В первую очередь это американцам выгодно», — считает Сергей Смирнов.

«Похоже, Германия собралась запустить «Северные потоки», а «кто-то» этого очень сильно не хочет. Не хочет так сильно, что вывел все потоки из строя, причём в один день, не волнуясь, что это мало похоже на простую поломку», — развивает тему Владислав Зимин.

ИА REGNUM Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

«Похоже на диверсию..» — считает Андрей З.

«Что-то подсказывает, что ФРГ пошла по пути киевских террористов, то есть банальной кражи», — замечает Сергей.

«Может, отключили все-таки? Использовать не хотят, так зачем энергию на поддержание давления тратить?» — предположила Яна Иль.

«Я думаю, что англосаксы страхуются от запуска СП, всего вернее — диверсии, а чьими руками, не имеет значения, главное — планы по разрушению промышленности ЕС с последующим вывозом её в Штаты», — считает Игорь Рогатин.

Как сообщало ИА REGNUM, падение давления зафиксировали диспетчеры центра управления газопроводом. О причинах пока не сообщается, но оператор Nord Stream AG известил о том, что разрушения, произошедшие одновременно на трех нитках «Северных потоков», носят беспрецедентный характер, сроки восстановления работоспособности пока оценить невозможно

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