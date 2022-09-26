Вильнюс передал Киеву 50 бронетранспортёров М113. Об этом 26 сентября заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Буквально три дня назад [в бывшую УССР] прибыли наши броневики… сейчас уже 50 броневиков М113 переданы [киевскому режиму]», — отметил он.

Глава литовского оборонного ведомства также добавил, что взамен литовской стороне должны передать более современные американские бронемашины JLTV.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что чем больше техники Литва передаст киевскому режиму, тем уязвимее она будет. Иные добавили, что нужно об этом запомнить, когда Литва будет просить газ.

«А мы им газ, а они…» — задумался Андрей Г.

«Откуда их столько в Литве?» — не понимает Ирина.

«А потом скажут: а нас-то за что?» — поинтересовался Андрей К.

«Нормально, потом хоть на велосипеде бери Литву, это все резервы. Хотя, наверное, еще зимние куртки остались», — с сарказмом отреагировал Oleg E.

«А себе оставили что-нибудь? Калининград под боком с «Кинжалами» и новые СУ-30 пригнали…» — смеется Тамара.

«Главное, об этом не забыть, когда приползут просить газ», — добавил R.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Избавляются от металлолома», — отметила Ira R.

«Как бы потом Литве после развала ЕС и НАТО не пришлось раскаиваться!» — задумался Mega PAHA.

«А какого им Россия газ и нефть продаёт? Чтобы им комфортнее было русских ненавидеть?» — в недоумении Василий С.

«Транзит у нас через них в Калининград», — ответила Василию С. Alinka S.

«Ох хитрюги! У них, оказывается, бронетехника есть, а на параде только два квадроцикла показали. Наверное, секретное оружие», — иронизирует Ирина.

«Давайте-давайте, собирайте технику на [территории бывш. УССР], там она вся сгорит, потом легче будет с вами разговаривать…» — отметил Alexander G.

«Сливают весь свой металлолом, чтобы потом у американцев новое вооружение клянчить», — добавил Александр.

«То есть теперь в Литву можно заходить без стука, с ноги», — пошутил Matr08.

«Я так понял, Литва готовится к сдаче. Чтоб, не дай Бог, не возникло мысли оказать сопротивление, разоружается. Приемлемо», — с сарказмом подытожил «Сам по себе».

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