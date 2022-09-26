Трагедия со стрельбой в школе в Ижевске, где погибли 13 человек, в том числе семеро детей, всколыхнула общественное мнение. Люди соболезнуют родным погибших и раненых. Вместе с тем в большинстве комментариев четко прослеживается мысль о том, что западные инструкторы готовили киевских террористов к войне такого типа, где нет фронта и тыла. Воюющая сторона старается всеми способами организовать непослушание, вредительство, диверсию и террор на территории России.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

«Как детей жалко, родным как пережить Горе горькое! Сколько боли! Это невыносимо», — рассуждает Светлана.

«Явно чью-то команду выполнял. Такие психи есть в каждом городе, и ими кто-то руководит из-за океана. В определенный момент они идут и совершают зверства. Чтоб посеять панику и негодование среди населения. Люди начинают лить негатив против власти, сыплют обвинения в том, что не смогли уберечь детей и т.д. … Кому-то это очень на руку. В нашей стране слишком много предателей», — считает Екатерина.

«У убийцы было больше 10 магазинов с патронами, это не больной, это террорист, и направили его другие террористы», — считает Евгений.

«Если меня спросят: ударить ли по хохляндии пожёстче? Расстреливать ли пленных нацистов? Я отвечу: Да! Вспомнив именно это событие и ряд других, когда эти ублюдки убивали детей», — поделился рассуждением Игорь Глиф.

«У кого-то есть ещё сомнения по поводу спецоперации и мобилизации? Очищать нашу страну от укронацистов. До последнего урода», — призывает Ольга.

«Еще больше убеждаюсь, что нашим мужикам нужно быстрее сметать всю эту фашистскую мразь», — соглашается Марина.

«А вот меня поражает, что убийца шёл в такой одежде, с такой символикой его видели окружающие люди, почему никто не позвонил хотя бы в полицию?» — спрашивает Оксана Иванова.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации Тело нациста, напавшего на школу в Ижевске

«Ужасный, террористический, тоталитарный укромирок под управлением западных спецслужб угрожает всему миру терроризмом и нацизмом», — считает Константин.

«Должен пойти как соучастник, кто переделывал оружие в боевое, а также родители, которые воспитали такого выродка. А также кто продал ему боевые патроны», — поделился мнением Павел.

«Свои проблемы хотят переложить на школу. Никчемные мрази, которые не могут самореализоваться, кроме как маленьких детей пойти убивать. Это все, что они могут. Пустое место, грязь, ничтожества», — отмечает Ольга Ковалева.

«УкроНАЦИСТЫ или не укро — всех этих мразей объединяет одно — НЕНАВИСТЬ и желание истреблять все, что им не нравится! Эти ущербные присвоили себе право решать, кому жить, а кому умирать. Укронацистские выкормыши евронацистов настолько тупы, что даже скрывать не могут свою суть и как зомби идут умирать за евронацистские идеи. Ненависть для них сильнее, чем желание жить!» — соглашается Ольга А.

«Кто бы он не был, и с кем бы не была его связь… Он мразь! Соболезную родителям и близким! Сил Вам пережить такую трагедию!» — пожелал Игорь Сиротский.

«Сколько еще детей должны убить, чтобы начали наконец-то нормально охранять все детские учреждения?» — спрашивает Алексей.

Напомним, 26 сентября 2022 года жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 9 школьников и 4 взрослых, ранены 20 школьников и трое взрослых. Известно, что злоумышленник проживал в двух минутах от школы. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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