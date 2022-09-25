Если об американской и европейской внутренней политике и у нас, и в целом по миру еще более или менее осведомлены, то в том, что касается Китая, значительная часть общественного мнения — tabula rasa («чистая доска»). Вы попросите любого из экспертов, изголяющихся по поводу фейкового «отстранения Си Цзиньпина военными», назвать хотя бы несколько имен китайских политиков, ну, скажем, состав Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК. Десятка три опросите — один-два, может, и назовут. И то не всех и без должностей. Зато подхватывать американские информационные провокации «мастеров» хватает. Чтобы понять, что провокация именно американская, нужно сложить два и два, а именно:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

саммит ШОС в Самарканде с закрытой встречей Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным , никакой информации о которой в СМИ, кроме телеграфно-официальной, практически не просочилось; значит, обсуждались очень серьезные вопросы;

беспрецедентное расширение ШОС, в которую выстроилась очередь из желающих вступить в нее бывших союзников США, причем влиятельнейших, вроде Саудовской Аравии или Эмиратов;

колебания (мягко говоря) Индии, премьер которой, похоже, очень неуютно чувствует себя на разъезжающихся стульях ШОС и американского объединения Quad и потому на саммите шарахался из стороны в сторону, то назначая, то отменяя (по указке из Вашингтона?) встречи с главами других стран-участниц и наблюдателей, а индийские СМИ повторяли эти маневры, вычищая с сайтов ранее опубликованные сообщения о встрече премьера с китайским лидером и т.д.

Приплюсуйте к этой информации события, которые, как снежный ком, начали «наворачиваться» по окончании саммита. Здесь и объявление референдумов в республиках Донбасса и освобожденных районах бывш. УССР, и частичная мобилизация, объявленная в России, и обращение Путина к народу по случаю ее начала. И программная речь в связи с 1160-летием российской государственности, в которой прозвучали вещи, позволяющие очень многое переосмыслить, а также служащие «лакмусом» реальных, а не выдуманных итогов российско-китайской встречи в верхах и т.д. Еще ряд жестких заявлений российского лидера, а также главы МИД Сергея Лаврова, касающихся хода СВО, непосредственной вовлеченности в нее блока НАТО и последствий дальнейшей эскалации натовского участия.

А также обращение председателя Си к военным НОАК по поводу укрепления боеготовности, которое на Западе было интерпретировано как готовность к «силовому» решению тайваньской проблемы, и поразившее своей жесткостью заявление главы МИД Ван И на Совете Безопасности ООН, в котором он предрек неизбежность китайско-американской конфронтации при продолжении Вашингтоном своего курса. И многое другое, включая обструкцию России, которую США с подачи Джо Байдена попытались раскрутить в ООН на базе имеющегося у них большинства «симпатизантов», то есть зависимых, а порой и просто оккупированных американскими военными базами стран.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

И, наконец, первое аж с 1971 года упоминание американским… язык не поворачивается называть его «лидером», скорее «пересидентом», Китая и Тайваня в контексте «сохранения статус-кво». Двуличие США здесь просто заходит в тупик: принцип одного Китая на словах признается, но практической его реализации хотят выставить барьер, по сути, пытаясь создать собственный военный плацдарм на территории, которую сами же и «признают» китайской. Еще призыв главы Евросовета Шарля Мишеля выгнать Россию из Совбеза ООН, лишив ее права вето, который последовал за американским предложением пересмотреть состав этого органа, расширив его за счет марионеток Вашингтона и ограничив право вето. Как всегда: англосаксонский хозяин бросил кость, европейские шавки принялись, давясь и рыча друг на друга, ее грызть.

European Parliament Шарль Мишель

Этого далеко не полного перечня фактов достаточно? Сам их набор ясно показывает, кому выгодно тиражирование подрывных фейков про Си Цзиньпина и НОАК. И показательно, что за рубежом США эту информационную провокацию наиболее активно поддержали те самые индийские СМИ, которые, озираясь по сторонам, вымарывали те самые сообщения о встрече председателя Си с премьером Моди. Не остались в стороне и наши доморощенные «фейконосцы» и «фейкометы». Придумать свои подобные «интеллектуальные» конструкции ввиду узости кругозора и либеральной привычки, роняя слюни, заглядывать в рот Западу, мозгов не хватило; принялись перепевать «старшего брата», заодно таким способом сводя счеты не только с Си, но и с Путиным во главе СВО. Разве непонятно?

Официальное интернет-представительство президента России Нарендра Моди

А вот что по-настоящему серьезно: персональные атаки уже, похоже, не потенциального, а действительного противника на противостоящих ему государственных лидеров — Путина это тоже затронуло напрямую — говорят о переходе конфронтации коллективного Запада с Россией и Китаем в новую, крутую фазу. Но об этом чуть ниже, а пока сермяжный вопрос: а могли ли НОАК и один из ее генералов, командующий Северным стратегическим командованием, в действительности «свергнуть лидера и взять власть»? Нет, не могли. По ряду причин, главная из которых выглядит примерно вот так:

Китай — Николай Вавилов

»…Си — действующий военнослужащий (и это не правило для генсеков), НОАК короновала Си Цзиньпина в 2009 году — за три года до поста генерального секретаря Си получил должность заместителя председателя Центрального военного комитета (чаще именуется у нас ЦВС — Центральный военный совет. — В. П.), по сути, заместителя верховного главнокомандующего. И это тоже не стандартный путь. Си начал самую масштабную реформу армии за десятилетия, изменил военные округа на боевые округа (стратегические командования. — В. П.), бросил вызов США, создав авианосный флот, сделал вновь из военных особую касту в Китае, которой можно всё. Говоришь «Си» — подразумеваешь «армия». В 2012 году НОАК политическими методами вернула себе власть в Китае после краха 1989–1993 годов (имеется в виду преодоление последствий событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь. — В. П.). Может ли армия, суверенная армейская группировка, которая привела Си к власти, его же от власти отстранить? Тем более руками генералов, которые считаются апологетами тайваньской операции. Си привела к власти армия, цель которой — сделать страну по настоящему суверенной, взять Тайвань и вернуть Великий Китай династии Тан — от Кореи и Японии до Вьетнама. Нет, армия Си отстранить не может, пока он ведет страну нужным курсом».

Официальное интернет-представительство президента России Солдаты НОАК

Добавить сюда можно лишь три вещи. Первое: курс — именно нужный; об этом как раз и можно судить по истерике Запада, проявлением которой и является американская информационная провокация с «отстранением» Си.

Второе: всякому, кто знаком с китайской внутренней политикой, хорошо известно, что те силы в КПК, которые, кстати, всё менее активно выступают против обострения отношений с США — так называемые «выходцы из комсомола», — не имеют в НОАК ровным счетом никаких позиций. Они чужды армейской среде примерно в той же степени, что и наши «интеллигентствующие» либералы вместе с зажравшейся, космополитической богемой. Поэтому провокация, сляпанная «на коленке», была осуществлена исключительно в расчете на непосвященную аудиторию, у которой знания реального положения дел отсутствуют, а эмоции опережают разум.

Третье: меньше месяца осталось до важнейшего в Китае судьбоносного события — XX съезда КПК, итоги которого обозначат стратегические параметры той самой «новой эпохи», о которой постоянно говорит Си Цзиньпин применительно к концепту социализма с китайской спецификой. Информационные провокаторы явно рассчитывают на создание вокруг этого важнейшего партийно-государственного мероприятия нездорового внешнего контекста (с какими целями, правда, не вполне понятно; возможности внешнего влияния на политику КПК, особенно на фоне продолжающейся борьбы с коррупцией внутри партии, очень сильно ограничены).

И самое главное: западная истерика происходит на фоне кардинальных изменений ситуации вокруг бывш. УССР и Тайваня. Причем эти перемены спровоцированы опять-таки Западом — поставками оружия, провокационными «визитами поддержки» в Тайбэй и Киев со Львовом, военными учениями у границ России и Китая, дипломатическим нажимом, и не только в ООН и т.д. Однако, запустив маховик эскалации, Запад, видимо, плохо просчитал набор возможных ответных мер. Ряд экспертов указывает на «отчаянные попытки» США предотвратить решение Китаем тайваньской проблемы; власти самого мятежного острова тем временем «пушат хвост». И разражаются гневными предупреждениями Пекина, что блокада-де — casus belli. Верится с трудом: фактическая блокада Тайваня с перемещением условной «срединной линии» в проливе уже была осуществлена сразу после поездки Нэнси Пелоси, и тайваньская «военщина» глухо сидела в окопах, прикрыв голову руками, а некоторые, за неимением более совершенных средств доставки, пытались бросаться камнями в китайские беспилотники.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Испанский премьер Педро Санчес, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, назвал происходящее величайшим кризисом ООН за всё время ее существования. При этом он, правда, забыл, что этот кризис, угрожающий организации судьбой Лиги Наций, не сумевшей предотвратить Вторую мировую войну, порожден недальновидной политикой самого Запада, принявшегося раскалывать ООН по признаку самопроизвольного толкования «демократии», включая созыв прошлогоднего саммита без России и Китая. А вот что касается западного ТВД, то в последние дни истерика здесь приобретает отчетливый ядерный оттенок; именно поэтому прежние ястребы, особенно в Лондоне, заговорили о «мирных переговорах», собираясь склонить к ним Зеленского.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

«Неприемлемость» ядерного применения муссирует генсек ООН Антониу Гутерреш, очень много на самом деле сделавший своей проамериканской проституционной позицией, чтобы эта тема встала в повестку дня. А британская MI-6 уже открыто пугает Зеленского и командование ВСУ, что цели для тактической ядерной атаки их позиций со стороны российской армии «уже согласованы». Одновременно на фоне этой болтологической «дискотеки» соединения и части ВСУ развертываются уже на российской границе, не скрывая, что западное ракетное вооружение им требуется для ударов по Белгороду и Таганрогу. Налицо провокационный план: начать против нашей страны полномасштабную войну, ответ на которую по нашей военной доктрине не может не быть ядерным, после чего на весь мир закричат: «Мы же предупреждали!»

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

Сомнительно при этом, что на Западе просчитывают всё до конца. Горячие головы в Вашингтоне, как слышно из «утечек», предлагают Байдену два варианта ответа: удар по нашей стране или ядерным, или высокоточным оружием. Школярством разит за версту: военная доктрина России не делает разницы между ядерным и обычным, конвенциональным нападением противника, если оно угрожает существованию страны. Прямой путь к ядерной эскалации с тактического уровня на другой, более высокий. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Ситуация всё более напоминает разворачивавшийся шесть десятилетий назад как раз в эти дни Карибский кризис. С той лишь разницей, что на выходе из него прежний миропорядок уже вряд ли сохранится.