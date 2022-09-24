Заявление постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова о том, что западным странам следует смириться с новым мировым порядком, где российскому государству отведена роль одного из мировых центров, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Мурадов призвал наших оппонентов понять, что строить новый мировой порядок без России, без учета её национальных интересов не получится. Тем не менее Запад продолжает делать вид, что мир никоим образом не изменился, Америка — всё ещё гегемон, а российская экономика разорвана в клочья. Признать очевидный факт и смириться с нашей ролью одного из мировых центров — вот выход из сложившейся ситуации для наших противников, считает постпред Крыма при президенте России.

«Нравится, не нравится — смирись, моя красавица», — шутит Иван Г.

Многие пользователи согласны с такой точкой зрения. Граждане уверены, что мир уже бесповоротно изменился, но Америка и её союзники считают, что если закрыть на это глаза и продолжать фантазировать о своей исключительности, то нынешнее их незавидное положение дел каким-то чудесным образом само по себе исправится.

«Давно уже пора им смириться с тем, что теперь Россия сама устанавливает правила в своём регионе. Запад на это больше никак не влияет», — написала Ирина Р.

«Запад рано или поздно смирится, это лишь вопрос времени», — уверен Станислав Т.

«Запад только в истерике будет биться теперь, что не по их плану всё пошло», — считает Жанна Б.

Некоторые комментаторы подозревают, что западные страны всё прекрасно понимают, но они не собираются падать в одиночку.

«Быть может потом выяснится, что Запад сам уже не может нести на себе такую ношу и решил развалиться, обрушив всё вокруг себя. Такое ощущение, что мы на пороге третьей мировой», — отметил Никита Б.

Часть людей полагает, что Россия очевидно выбрала для себя роль одного из мировых лидеров, потому что её размеры, мощь и история явным образом указывают на эту судьбу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

«Россия — одна из немногих стран, которая может прожит без США и Евросоюза. Она способна сама стать центром, вокруг которого собираются другие государства. Для этого у нас всё есть: ресурсы, люди, наука, армия», — перечислил Бардин А.

«Наша страна — одна из самых больших в мире. В мировой истории мы занимали огромную роль всегда. Как можно пытаться нас вытолкнуть? Это глупо», — пишет Аделя Р.

Нашлись и те, кто призвал более не обращать внимание на оценки со стороны Запада, а начать вести абсолютно самостоятельную суверенную политику.

«Хватит терпеть интересы политики Байдена, пора услышать глас жителей народа [бывш. УССР] о воссоздании с Россией! Пора уже перестать оглядываться на Запад и просто начать делать то, что нужно», — поделилась своим мнением Светлана Б.

Напомним, 24 сентября постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил РИА Новости о том, что западным странам следует смириться с новым мировым порядком, где российскому государству отведена роль одного из мировых центров.