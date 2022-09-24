Заявление министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И о том, что мирное урегулирование тайваньского кризиса несовместимо с независимостью острова от Китая, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Китайский дипломат подчеркнул, что «чем более безудержными будут действия по достижению независимости острова, тем менее вероятным будет мирное решение». В связи с этим Китай резко отвергает идею об урегулировании тайваньского кризиса путём отделения острова и выхода его из-под власти Пекина.

«Китай настойчиво предлагал мир, на что Тайвань просто продолжил их провоцировать», — указывает Станислав Т.

Многие пользователи считают абсурдом требовать от Китая независимости её полноправной территории, называя это процессом по урегулированию конфликта.

«Тайвань стал такими борзым только потому, что чувствуют «защиту» от США. Вот и всё. Эти иллюзии разрушатся о суровую реальность. Пекин установит контроль над Тайбэйем, а США лишь помашут ручками своим доверчивым тайваньским марионеткам», — предрекает Святослав З.

Некоторые комментаторы уверены, что США искусственно накачивают антикитайские настроения на Тайване, чтобы добиться столкновения острова с материковым Китаем.

«Тайвань сам виноват, что решил связаться с США, еще и поставки оружия от них понятно с какой целью получает», — подметила Наталья К.

«Тайвань — это Китай, так всегда было и будет! Как бы США не пыталась это изменить! Хватит уже терпеть всё это!» — призывает Корнелий К.

Часть людей полагает, что Америка намерена использовать остров, находящийся в подбрюшье Китая, для военного давления на Пекин.

«Тайвань может стать плацдармом для Штатов, чтобы срезать по итогу влияние Китая. Нельзя этого им позволить. Америка хочет спасти свою гегемонию», — пишет Виктор А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гегемон

«Похоже, американцы делают всё возможное, чтобы открыть для себя второй фронт», — подметила Екатерина Р.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре, если ситуация никак не изменится и Америка продолжит движение в сторону конфликта с Китаем, с американцами будут общаться уже не китайские дипломаты, а китайские военные.

«Китай сейчас жёстко всем показывает, что Китай един и Тайвань — это часть Китая. Показывает специально Америке, чтобы та поняла, что тут делать нечего», — считает Нина С.

«Китай будет и дальше защищать свои интересы, несмотря на вмешательство в их дела Штатов. Планы американцев будут разбиты», — уверена Елена З.

«Китай предупреждал и США, и Тайвань, так же демонстрируя военную силу. Только судя по всему, толку от этого никакого. Поэтому непонятно, что ещё должен предпринять Пекин, чтобы американцы перестали совать свой нос на этот остров», — отметила Татьяна Н.

Нашлись и те, кто отметил, что ситуация с Китаем очень похожа на то положение, в котором ещё недавно находилась Россия, пытавшаяся договориться с коллективным Западом.

«Россия тоже предупреждала Киев и США на протяжении целых восьми лет. И в итоге всё обернулось спецоперацией. Везде один зачинатель — США! У них экономика трещит по швам, пытаются выжить за счёт конфликтов в других странах», — указывает Юрий С.

Напомним, 24 сентября министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) о том, что мирное урегулирование тайваньского кризиса несовместимо с независимостью острова от Китая.