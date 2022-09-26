Будапешт намерен продолжить выдавать российским гражданам шенгенские визы. Соответствующее заявление на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября в интервью ТАСС сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Зимнее окно. 1934

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, речь в том числе и о многократных шенгенских визах.

«Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось… Мы продолжим выдавать визы гражданам России», — отметил он.

Заявление главы МИД Венгрии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно оценили заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии. Иные также указали на то, что Венгрия действует в своих интересах. Были и те, кто считает, что Венгрию за ее позицию могут исключить из Евросоюза или же устроить государственный переворот, чтоб свергнуть действующего премьер-министра страны.

«Недаром я всегда хотела посетить Будапешт. Может быть, когда-нибудь и получится. Орбан — молодец», — отреагировала Svetlana B.

«Венгрия сейчас денег сделает на визах и туристах, не то что эти прибалтийские дурочки», — добавила Анастасия.

«Хочет референдума закарпатского. Шанс войти в историю и стать самым великим венгром — собирателем земель», — пишет Владимир Я.

«В жизни бы не подумал, что Венгрия будет на нашей стороне. И правильно. Они за себя. И для себя», — отметил Роман Вячеславович.

«Орбан не против всех. И не за Россию. Орбан — за Венгрию…» — подчеркнул Тимур.

European People's Party Виктор Орбан

«Думаю, его грохнут или майдан ему устроят. Хоть бы я ошибался. Крепкий он защитник своих интересов, и такие не нравятся США», — написал Сергей К., имея в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Орбан стратегически против России, но венгерские интересы требуют тактически поддержать Россию…» — добавил Andrei.

«Венгрия и Сербия, наверное, одни в Европе, думающие о своём народе. Остальных давит жаба русофобии, готовы пустить свой народ по миру, лишь бы нагадить России!» — пишет Маргарита Я.

«Венгерский лидер думает в первую очередь о своей стране. И делает всё для того, чтобы его люди не провалились в ту же яму, где скоро окажется остальная Европа. Он не за русских, неоднократно это говорил. Но с точки зрения политики поступает мудро и дальновидно. Не рвёт связи с Россией, т. к. прекрасно осознаёт, что зависим от наших ресурсов», — отреагировала Елена.

«Островок здравомыслия в ЕС», — комментирует один из участников обсуждения.

«Кто-то будет в тепле этой зимой», — отметила Katerina.

«Ну что, скоро там в Венгрии переворот во имя великих демократических ценностей?» — с сарказмом спросила Ирина.

«Скоро Венгрию выкинут из ЕС», — написал Ростислав.

«Венгры засобирались вон с «Титаника»?» — иронизирует Ded Sagi.

«Очень уж жить хочется венграм», — подытожил еще один участник обсуждения.