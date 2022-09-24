Соединенные Штаты Америки никогда не признают результаты референдумов о воссоединении с Российской Федерацией республик Донбасса, а также освобожденных от нацистов территорий б. УССР. Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американский лидер назвал волеизъявление жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «фикцией», а референдумы, по его словам, — это «ложный предлог» для воссоединения территорий. Байден также считает, что референдумы нарушают международное право, в том числе Устав Организации Объединенных Наций.

Заявление американского президента обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения дали понять, что мнение руководства Штатов их не интересует.

«Да и плевать, как будто их спрашивать собираются», — написал Е. В.

«Дед снова по суфлеру прочитал, что ему подсунули», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Ну теперь всё, как мы будем с этим жить?» — смеется Анна В.

«После Крыма как-то и не парились особо об их мнении», — отметил Михаил.

«Никогда не говори «никогда», — призвал Oil Off.

«У них никто и не спрашивает, и никогда не спросят, надо признавать или нет. Пусть сидят свой доллар… печатают и нос не суют, куда не надо», — отреагировала Оля.

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Шабаш ведьм. 1823

«А зачем нам признание этого маразматика? Он со сцены уйти без подсказки не может, забывает, на какой стул нужно садиться, здоровается с пустотой и думает, что нам нужно его признание? России нужно признание Америки не больше, чем вертолётные лопасти на крыше «Жигулей», — с сарказмом добавил «Таозан».

«Кстати, штат Техас принадлежит Мексике. Они его вообще без референдума отжали», — подчеркнул Евгений Л.

«Время США прошло», — комментирует Alisa.

«США никогда не признавали интересы России. Ни одно предложение России по взаимовыгодному сотрудничеству не принято Америкой. Только решение США. Поэтому для нас ничего не меняется. Пусть гордыня съедает американский народ изнутри. А нам только продвигать свои интересы и ценности», — написал Вадим Е.

«А Техас — это Мексика! Не хотите, не? А ведь многие там думают так же. Косово — Сербия. Вильно — польский город. Они правда хотят об этом поговорить?» — задалась вопросом Зара.

«Там у кого-то истерика», — иронизирует Natalie.

«Ну то есть, то, что они войдут в состав России, США уже поняли», — отметил «Ацтек».

«Как будто кого-то в России интересует мнение заокеанских шавок с их шестёрками», — добавил Андрей Т.

«Байден врёт. Весь мир признал Крым российским, введя против Крыма санкции. То же самое будет и с Донбассом. Если будут санкции против этих регионов (а они будут), то это будет 100% признание данных регионов российскими», — подытожил Michael.