Информация, согласно которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе «Мир», стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Такие движения в турецком правительстве начались после того, как крупнейшие банки Турции «Ишбанк» и «Денизбанк» объявили о прекращении обслуживания российских карт с национальной платёжной системой «Мир». Финансовые структуры аргументировали это антироссийскими санкциями. Мол, продолжать сотрудничать с Россией они не могут, потому что это будет пагубно сказываться на лояльных к РФ иностранных банках.

«И что теперь скажут те, кто говорил, что Эрдоган прогнулся под США?» — спрашивает Виктор В.

Многие пользователи посчитали, что турецкая сторона действительно обеспокоена прекращением обслуживания в этих банках российских карт «Мир». Другие же уверены, что Эрдоган лишь делает озабоченный вид, а на самом деле он сам приложил руку к ограничениями против России.

«Так ведь он прогнулся! Обещал, что «Мир» будет работать в Турции, и что произошло в итоге? Опять обманули», — считает Николай К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

На пессимистическую версию указывает то, что попытки турецких властей найти альтернативные варианты в любом случае закончатся тем же самым, что мы имеем и сейчас.

«Так вопрос ведь не в системе «Мир»! Турецким банкам пришло уведомление, что если они будут продолжать работать с российскими банками, то они будут отключены от европейских и американских систем. Вот и всё. А как новая система называется, «Мир», «Пир» или «Бригадир» — это неважно. Все они попадут под санкции», — уверен Hector B.

«А смысл в чём? «Мир» не принимают потому, что это Россия. В чем проблема и альтернативу запретить американцам? США и бритты — мастера шантажа. Даже Эрдогану не удастся их обвести вокруг пальца», — поделилась своим мнением Юлия Ч.

Часть людей полагает, что российская сторона должна поставить ультиматум перед Турцией: либо карты «Мир» снова начинают действовать на территории республики, либо прежние договорённости расторгаются в одностороннем порядке.

«А зачем нам что-то менять? Есть карта «Мир», всё остальное пусть решают со своими хозяевами», — написал Сергей Х.

«Эрдоган с первого дня спецоперации говорит, что за нациков выступает. Снабжает их оружием. А в России всё мечтают про дружбу с ним. Не будет такого. Сейчас он с картами нас обманул, а завтра вновь нож в спину вставит», — указывает Арина Б.

Нашлись и те, кто уверен, что Эрдоган пытается заигрывать с Россией, но это может завести его страну в тупик.

«Без российских туристов экономика Турции будет погибать? Ну а как иначе, если инфляция в Турции — скоро к ста процентам подойдёт? «Айфоны» будут стоить дороже собственных домов. На 100 стульях наш дружбан Эрдоган сидит, бедолага. Всё пытается всем угодить, но ничего толком не получается», — отметил Василий Т.

Напомним, 23 сентября телеканал A Haber опубликовал материал, согласно которому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе «Мир».