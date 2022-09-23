Заявление постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе Владимира Чижова о том, что над властями киевского неонацистского режима будет трибунал, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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Такое жёсткое заявление прозвучало в ответ на высказывание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который поддержал идею создать трибунал над российскими гражданами за действия на территории бывшей УССР. Это означает, что специальная военная операции России рано или поздно достигнет своих целей в Киеве, чтобы заковать в кандалы нацистских преступников, а затем предать их суду.

«Требую трибунал над Боррелем!» — написал Дмитрий Ч.

Многие пользователи уверены, что трибунал над нацистами не обойдётся без Борреля, который оказал достаточное количество помощи киевскому режиму, чтобы считаться соучастником преступлений.

«Боррель и его друзья-нацисты будут лес валить на Колыме вместе с ливерной колбасой», — предрекает Сергей П.

«Запад жестоко поплатится за свою самоуверенность. Накинуться скопом на Россию, обложить её санкциями, натравить наших соседей, а затем обвинить во всех смертных грехах! Уму непостижимо. Такое мы никогда не простим. Ответ скоро будет, уже этой зимой», — уверен Магомед Е.

Некоторые комментаторы засомневались, что заявления о трибуналах имеют хоть сколько-нибудь реальное основание для реализации.

«Раз так, то пусть скажет, где трибунал над нацистами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Клетки для кого собирали?» — спрашивает Наталья П.

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«Помню, говорили, что будет трибунал в ДНР и ЛНР, но так и не вышло. Нацистов обменяли. Тут тоже поторгуются и забудут былые обиды. К сожалению, во власти у нас слишком много барыг», — считает Tom C.

Часть людей полагает, что Чижов, быть может, действительно верит, что трибунал над представителями киевского неонацистского режима случится, но такие решения принимает не он.

«У нас вся проблема в том, что работают одни, а результаты труда транжирят другие. Чижов пообещает, но сделают другие люди, и так, как им будет выгодно. Нас же просто поставят перед фактом, как оно уже было не раз за время спецоперации», — пишет Irumss I.

«Да не будет трибунала, о котором рассказывает Чижов, потому что руководство РФ так и не нанесло ударов по центрам принятия решений. Значит, будет торг, будет компромисс, который не устроит никого. Пара лет, и все забудут, за что ребята погибали», — поделился своим мнением Андрей Б.

Нашлись и те, кто верит в руководство России. Граждане убеждены, что все нацисты будут преданы суду и получат полагающееся им справедливое наказание.

«В любом случае трибунал будет, но не такой, чтобы прямо как Нюрнбергский. Это будет трибунал истории. Нацисты канут в Лету, а Россия будет жить, её народ будет процветать», — убеждён Антон Ф.

Напомним, 23 сентября постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил о том, что над властями киевского неонацистского режима будет трибунал.