В ближайшее воскресенье, 25 сентября, в Италии пройдут досрочные парламентские выборы. Нынешняя «широкая» коалиция под управлением экс-главы Центробанка ЕС Марио Драги (правые, популисты, либералы) прекращает свое существование из-за споров главы правительства с популистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Все социологические институты предполагают, что победу на выборах одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Согласно прогнозам, они наберут около 50% голосов и смогут сформировать правительство самостоятельно, чего в Италии не происходило уже давно.

Либералы, которые никогда не выигрывали в Италии выборы, но 14 лет входили в разные правительства, и популисты, участвовавшие в коалициях с 2018 года, могли бы навязать правым борьбу, объединившись, но решили этого не делать. Видимо, для того, чтобы весь удар антирейтинга от правления в кризис взяли на себя правые.

Избирательная кампания прошла довольно вяло. Заранее смирившись с поражением, популисты и либералы называли правых (а иногда и друг друга) агентами Путина. Но этот «аргумент» не работает. Также либералы сделали ставку на обожествление Марио Драги — такого всемирно известного титана, мол, менять нельзя, так что голосуйте за нас. Тоже не помогло.

Fattili Марио Драги

Иной кампания, впрочем, быть и не могла. Главная проблема страны очевидна (экономический кризис в острой фазе), методы решения предлагаются плюс-минус одинаковые (раздача денег). Все прочие вопросы, от миграции до пенсионного возраста, отложены в долгий ящик. В такой ситуации естественным образом растет рейтинг оппозиции.

Самая популярная партия правой коалиции (и страны в целом) — «Братья Италии» Мелони (около 23%), еще недавно с трудом преодолевавшая избирательные барьеры. Рост ее рейтинга — следствие недоверия к прежним, давно известным партиям: «Братья Италии» — единственная крупная структура, не входившая в «широкую коалицию» Драги.

Vox España Джорджа Мелони

Граждане, таким образом, проголосуют за перемены — но перемен не будет. Причины острейших проблем Италии (тарифы и инфляция увеличились в разы, рост безработицы, рост числа закрытых предприятий) — энергокризис как следствие поддержки антироссийских санкций и в целом движения в фарватере Вашингтона. А эта политика не изменится.

Ни Сальвини, ни Берлускони вопреки распространённому заблуждению не являются ни пророссийскими политиками, ни русофилами. Они могут позволить себе эпатажные по нынешним временам слова («Путина вынудили начать СВО»), могут призвать к диалогу, но потом проголосуют за осуждение и за санкции. Мелони ориентируется на США и этого не скрывает.

Определенные изменения после выборов, несомненно, последуют. Правые, вероятно, будут бодаться с Брюсселем за право самим решать, как тратить свои деньги. Почти наверняка будет выполнено обещание ограничить нелегальную миграцию. Возможны косметические меры по части защиты традиционных ценностей, прежде всего семейных.

Однако суверенитет страны останется ограниченным, просто будет меньше подчинения Брюсселю и больше — Вашингтону. И в экономике нужно будет делать не те шаги, которые нужны, а те, которые разрешат. Отказ от российских энергоресурсов и долгосрочных контрактов обходится дорого, благополучие держалось на очень тонких ниточках. И ниточек этих больше не станет.