После того как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, либеральные СМИ США начали распространять дезинформирующие статьи и интервью с гражданами России, кто решил уехать из страны. Однако репортажи иностранных СМИ оказались на этот раз чересчур слабы и неубедительны.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Так, читатели New York Times раскритиковали видеоинтервью газеты с двумя русскими мужчинами в аэропорту Стамбула. С громким заголовком «Паника: русские мужчины, опасаясь призыва, ищут убежище за границей» издание попыталось убедить читателей, что из России убежали чуть ли не все мужчины любых возрастов, однако даже на отснятом материале видно, что в реальности аэропорт Стамбула вовсе не забит, а полупуст.

Американские интернет-пользователи раскритиковали издание за однобокое представление ситуации, намеренное преувеличение и нагнетание паники.

«Вау, на видео таааак много людей в аэропорту. Даже смешно. Западные СМИ — худшая журналистика», — пишет @tfkeras.

«Во время этого конфликта «Таймс» постоянно спешила публиковать неподтвержденные сообщения. Это происходило так часто, что я не должен удивляться, но все же поразительно видеть, как они раз за разом игнорируют основные журналистские принципы», — осуждает @NYTimesFacepalm.

«Черт… Я думал, что люди, которые пишут эти паТНЕтические отчеты, буквально сидят на границе Финляндии и России и видят ситуацию своими глазами. А в реальности они даже как следует не проверяют факты», — критикует @Bambala93 722 683.

«После короткого исследования я обнаружил, что кадры из Финляндии тоже были искажены», — делится @AnthonyMackONE.

«Выглядит как обычный день в аэропорту. Никакой паники, Лол. К тому же речь не идет о «300 тысячах гражданских». Путин говорил о 300 тысячах резервистов. Только те, кто имеет военный опыт и подготовку, будут призваны. Если у вас есть какие-то основания не доверять Путину, это еще не означает, что ЕС и США вы должны доверять по умолчанию», — напоминает @bombskwad.

«Источники говорят, что Путин мобилизует 300 тысяч резервистов, но New York Times намеренно делает вид, будто он объявил какой-то страшный призыв. Резервисты — не гражданские лица, есть разница», — подчеркивает @blisssmiles90.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Русская армия

«Я бы попросил ехать куда подальше этих псевдомужчин из интервью. Они трусы», — считает @Archivist1000.

«New York Times, можно мы лучше поговорим об Иране. Кроме Киева существуют и другие, но вы, видимо, об этом забыли», — негодует @jesusthejedi1.

«Это, конечно, предатели. Я никогда не смогу бросить свою страну в ее решающие часы. Смерть на поле боя — честь для меня. Моя родина для меня важна», — комментирует @DefenseCounselJ.

«Если вы забыли, 11 млн покинули бывш. УССР. Глупо говорить о двух этих непонятных людях из интервью», — отмечает @wolfvillage84.

«Я живу в стране, соседствующей с бывш. УССР. За последние 5-6 месяцев у нас появилось много жителей бывш. УССР, и не только дети и женщины. Так что там тоже далеко не все поддерживают правительство», — рассказывает @LongTai00 820 603.

«В России живет 150 МИЛЛИОНОВ… вы берете интервью и двух человек и называете это паникой. Очень смешно», — иронизирует @sonofBon.

Герой России Сергей Воронин (Екатеринбург) посоветовал в условиях проведения частичной мобилизации всем сохранять спокойствие.

«Как человек военный, вчера столько наслушался, что даже сам испытал чувства тревоги. Надо сохранять спокойствие и не поддаваться на все провокации, которые ходят по интернету», — отметил Сергей Воронин.

Герой России добавил, что частичная мобилизация была вызвана препонами, которые коллективный Запад чинит киевскому режиму с проведением переговоров с Россией, а также наполняет ВСУ оружием и наёмниками. Специальную военную операцию российская армия проводила ограниченным составом — не более 180 тыс. человек, а пополнение ВСУ идёт непрерывно. В связи с этим и возникла необходимость в увеличении численности наших Вооружённых сил.