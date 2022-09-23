Оппозиционный политик из бывш. УССР Виктор Медведчук, освобожденный из плена киевского режима, отправился в Российскую Федерацию из Турции, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

«При обмене пленными [между РФ и киевским режимом] у нас было 200 имен. У нас есть все их имена. Это всё наши гости. На одном из них [Медведчуке][президент России Владимир] Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ», — отметил он.

Заявление Эрдогана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, зачем политик из бывш. УССР в России. Другие добавили, что в российской политике ему делать нечего. Иные выразили надежду, что, возможно, он отправился в Россию, чтоб ответить «по полной» за свои политические «просчеты». Были и те, кто заметил, что так, как Медведчук не воевал, то он и не был пленным — он был заключенным. Встречались и те, кто напомнил, что Медведчук ранее помог в обмене пленными.

«Для чего? Зачем?» — не понимает Денис Е.

«Интересно, зачем Медведчук России?» — не понимает один из участников обсуждения.

«Януковичу в Ростове не с кем в домино играть», — с юмором ответил ему Александр Р.

«Такой ценный кадр к нам прибудет! Теперь дело пойдёт!» — с сарказмом добавил Александр А.

«С другой стороны, что мы знаем о том, кто такой Медвечук на самом деле?» — отметил SveT.

«А что полезного он сделал для Донбасса и России?» — спросил Seg Pog.

Ярослав Громов ИА REGNUM Флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке

«А то, что Медведчук помог освободить несколько сотен ополченцев и десятки русских ребят из плена, это уже никому не нужно? Правильно, а зачем нам помнить об этом? Ничего страшного, пусть сидит в тюрьме и терпит избиения и издевательства. И кто мы после этого?» — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«Каждый играет свою игру», — в свою очередь написала Катерина.

«Плена»? На каких, стесняюсь спросить, фронтах воевал сей славный воин, на Деникинском?» — с сарказмом поинтересовался Михаил У.

«[Из] плена? Он не воевал за Россию. Из тюрьмы, а не плена», — подчеркнул Владимир.

«Пусть сидит на пенсии. Иначе опять похоронит русское дело, если вернут в политику», — пишет Дмитрий.

«Но, может его освободили, чтоб в России спросить по полной? Было бы неплохо. Чтоб он за все свои [просчеты] ответил», — написала Okksss.

«Надеюсь, на коленях», — добавила na3ali.

«Красную дорожку уже готовить?» — с сарказмом написал С. С.

«Пусть лечится, итак пострадал», — добавил Георгий С.

«Дай ему Бог здоровья, что еще сказать?.. Так будет по-христиански», — подытожил Alex D.

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