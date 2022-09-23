Эстонцам необходимо готовиться к проблемам с электроснабжением. Соответствующее заявление 22 сентября сделала эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Годфрид Схалкен. Дама за туалетом при свете свечи. 1690

Глава эстонского правительства указала на то, что перебои с электроснабжением могут быть, если страны Прибалтики будут отключены от российской энергосистемы.

«Хотя Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, временные проблемы с электроснабжением все же могут возникнуть. К возможным отключениям электроэнергии должны быть готовы все — и госучреждения, и компании, и отдельные люди», — отметила она, призвав задуматься над тем, как справиться с отключением электричества.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, почему до сих пор Эстония получает электроэнергию из России. Иные напомнили, что Эстония давно хотела отключиться от БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), почему сейчас страна к этому не готова?

«Холодной, долгой, лютой вам зимы, дорогие европейцы», — отреагировала Svetlana.

«И дров не забудьте заготовить», — с сарказмом добавил Павел С.

«У них есть шанс стать ещё более независимыми. Шанс остаться без ничего», — шутит Буджак.

«Ничего страшного, будете теперь советские памятники со свечками сносить», — добавил Тарас Т.

«Самое смешное, что она и её правительство годами рассказывают, что отключаются от БРЭЛЛ и у России ничего не покупают, но вдруг… Если электричество пропадёт, то виновата Россия», — пишет Kirill I.

«Каждому свои привилегии», — с сарказмом добавила Татьяна.

«Садомазохизм по-прибалтийски. Уже лет пять каждую весну прибалты ежегодно объявляют, что энергонезависимы от России. Приходит осень, и всё повторяется снова, ожидается, что «агрессор» Россия зимой отключит подачу энергии», — отреагировал VG.

«Лучше бы сказала: дорогие сограждане, я потихоньку по заданию Сороса и дяди Сэма загоняю вас в каменный век. Мне глубоко наплевать на вас. У меня всё будет хорошо, а вы как сможете». Конец цитаты», — смеется Евгений.

«Они нас ненавидят, оскорбляют и вводят санкции, а мы им ресурсы поставляем? Не пора ли заканчивать с этим гуманизмом?!» — призвала Ольга.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

«А может, Каю Каллас отключить от Эстонии, может, тогда у страны мозг на место встанет и люди будут озадачены своими интересами, а не заокеанского хозяина?» — поинтересовалась Mari B.

«Ну, пора отключать их от нашей энергосистемы: они ведь уже предупреждены», — прокомментировал резидент РФ.

«Я бы… их сейчас пока не отключал от электроснабжения, отключил бы с первым снегом, так сказать. Так будет больней», — пишет Сергей П.

«Ну отключим мы их, тут же белорусы подсуетятся, белорусское электричество, оно же не такое агрессивное», — с сарказмом написал Александр С.

«Я так понял, что они сами отключат по приказу Америки, точно так же, как и сейчас от газа», — отметил Умка.

«Американское похлопывание по плечу, наверное, важнее», — добавил Станислав А.

«Долго сопли жевать будем? Отключите им… всё», — призвал L.

«Гордые непокоренные шпроты… Сама-то вряд ли будет себя в чем-то ограничивать», — отреагировала Оксана А.

«Отключить всё! Газ, электричество, нефть! О чем мы говорим? Мы качаем им энергоресурсы и в то же время говорим, что против нас НАТО?!..» — не понимает Pavel.

«Стоп-стоп-стоп. Эстония уже давно кричала, что хочет ускорить отсоединение от БРЭЛЛ. Чего ж вдруг запаниковали? Или это опять другое? Вот хотела побыстрее — мечты сбываются…» — добавил Yury M.

«Есть одно «но» — людей жалко, люди ни при чём», — подчеркнул Artur.

«Электроснабжение — это привилегия, которую нужно заслужить», — подытожила Виктория.