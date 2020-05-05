Минск, 5 мая, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Работу Академии наук в Белоруссии необходимо подвергнуть серьезной ревизии, заявил 5 мая президент страны Александр Лукашенко в ходе ознакомления с разработками белорусских ученых в области электротранспорта, сообщает БелТА.

«В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук», — заявил Лукашенко, добавив, что это непросто, там работают умные и талантливые люди.

Президент страны уточнил, что необходимо оценить работу Академии наук по основным направлениям, «как выполнены принятые нами решения».

Журналисты уточнили, что 5 мая в рамках ознакомления с разработками ученных Белоруссии в области электротранспорта, у белорусского лидера запланировано посещение республиканского полигона для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.