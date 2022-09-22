Новость об опровержении Северной Кореей поставок России оружия и боеприпасов вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей. Причем многие из них осудили США за распространения данных слухов, обвинив при этом Вашингтон в лицемерии и напомнив о том, что Штаты беспрестанно отправляют оружие на миллиарды долларов киевскому режиму и Израилю.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Напомним, что 22 сентября заместитель директора главного управления технического обеспечения минобороны КНДР заявил, что все заявления США на эту тему призваны подорвать имидж Пхеньяна. Он также отметил, что у государства есть право разрабатывать, производить, владеть, а также экспортировать и импортировать военную технику, а потому ни у кого нет права выступать в адрес Северной Кореи с подобной критикой.

Американские интерент-пользователи обсудили ситуации под соответствующими публикациями в американских изданиях.

«За кого США себя принимают? Они продают оружие киевскому режиму, но не хотят, чтобы другие тоже продавали?» — недоумевает @Dre_Abraham1.

«Я сейчас не понял. США — главный спонсор оружия в мире — не хочет делить рынок с КНДР? И поэтому он пытается сливать КНДР всякими обвинениями?» — предполагает Coffefever.

«О нет! Только США могут это делать», — иронизирует @TomyrisDi.

«Почему в глазах США является неправильным, что КНДР экспортирует свое оружие в Россию, когда большая часть военной техники и оборудования, используемого в вооруженных конфликтах по всему миру, прямо или косвенно связана с самими США?» — спрашивает @MiteiRober.

«Я уверен, что КНДР СТРАШНО боится Байдена и Камалы…» — иронизирует @CUnorthodoxx.

«И что? Я думаю, что мировой лидер, живущий на другом конце света, попросит США пойти подальше», — отмечает @BrianBernard77.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

«Северная Корея без патентов и хороших металлов. Единственное, что они могут сделать — это оружие с технологией 50-х годов», — считает Emilio.

«На месте Байдена я бы побоялся бросаться пустыми словами в адрес КНДР», — делится Jeffrey T.

«Все «страшные угрозы» США — это просто риторика. Каждый отставной американский командир и посол говорит, что у Северной Кореи есть несколько тысяч артиллерийских установок и ракет, направленных на Сеул. Все огневые средства спрятаны в горах и лесах, очень трудно даже бомбардировщикам/истребителям достать их. По словам бывших американских командиров, всего полчаса артиллерийского огня, и весь Сеул будет сравнен с землей. Это я к тому, что США не нужно злить КНДР», — рассуждает Hong J.

«Но США ежегодно продают Израилю оружие на сумму около миллиарда долларов, которое ежедневно используется для убийства невинных палестинцев», — напоминает @dibyendux.

«То есть только США разрешено продавать смертоносное оружие жестоким диктатурам?» — спрашивает @PseudoBeeks.

«Ну, вообще-то это США возглавляют #ТОП10 крупнейших стран-экспортеров оружия в мире. Сразу скажу жителям бывш. УССР: вы думаете, что умираете за свою страну, но вы умираете за промышленников», — комментирует @chose_autre.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ранее северокорейские власти решительно осудили клевету с американской стороны, предостерегая от распространения такого рода сообщений и советуя Вашингтону «держать язык за зубами».

Отметим, что в американских СМИ появились сообщения о том, что Россия из-за западных санкций якобы закупает у КНДР боеприпасы.