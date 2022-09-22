Президент США Джо Байден 21 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, обвинил Россию в нарушении основных принципов Организации Объединенных Наций, а также пообещал быть солидарным с киевским режимом. «Мы будем солидарны против агрессии России. Точка», — добавил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Выступление главы Белого дома привлекло внимание американских интернет-пользователей, уставших от того, что Вашингтон безостановочно спонсирует киевский режим. Американцы выразили свое негодование по поводу разжигания Байденом конфликта с Россией под соответствующей публикацией Washington Post.

«Будет ли он также солидарен с Палестиной и осудит Израиль?» — спрашивает @Poet2083.

«Встанет ли кто-нибудь на сторону Сирии против агрессии Америки. ставлю знак вопроса?» — пишет @Porry586.

«Смешно смотреть, как Байден продолжает демонстрировать силу своих убеждений. Вперед, Джо!» — иронизирует @SandraC29 529 944.

«Больше никаких денег Киеву. Мы закончили», — подчеркивает @realTomOpgrand.

«Он разжигает конфликт, и ему наплевать на невинных жертв», — осуждает @Loeiien18.

«Он сказал «точка» только потому, что на телесуфлере была точка», — шутит @FrontLineNews80.

«Вот это шутка. Надеюсь, все те мертвецы, которые голосовали за этого клоуна, счастливы!» — восклицает @101ARBNVET.

«Почему мы финансируем еще одну прокси-войну? Почему сын Байдена был вовлечен в энергетику бывш. УССР? Что есть у бывш. УССР, на защиту которой американские налогоплательщики тратят 60 миллиардов долларов? Никто не задал эти вопросы», — отмечает @I44SwampDonkey.

«Кто эти «мы», о которых говорит Байден? Я точно не хочу поддерживать еще одну его прокси-войну», — комментирует @CreaturePoet.

«А после выступления он пошел и встал в углу в одиночестве… жалко», — пишет @framsay43.

«Вскоре вся нация отвернется от Байдена за бесконечные войны», — предсказывает @KwinsowKwin.

«Джо, вы проиграли войну и сражение с террористами! Вы действительно думаете, что другие страны поддержат вас в конфликте против мировой державы номер один?» — удивляется @JohnJoh10 388 787.

«Британия и США действительно провоцируют #ядерногомедведя, пока население задается вопросом, зачем мы вообще в этом участвуем», — пишет @CupCakeBreaking.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Мы будем стоять в солидарности с бывш УССР. Мы будем стоять в солидарности против России. Точка.» Я просто поражен, что он еще может стоять. Точка», — отмечает @McphailOf.

«Кричал ли он во время выступления, чтобы компенсировать свою неспособность произнести хорошую речь», — задает риторический вопрос @angler_star.

«Разумным шагом было бы прекратить эту прокси-войну США, пока ситуация не вышла из-под контроля. Американские неолибералы умственно отстали, проталкивая нереалистичную внешнюю повестку дня и надеясь на какое-то чудо. Россия и Китай явно не боятся хвастливой риторики США», — предупреждает @davidwjohns1111.

«Он притворяется, что Киев победил, при этом все натовцы воевали там… но Россия им сейчас даст отпор», — подчеркивает @alefgea.

«США просто отправляют Киеву миллиарды, оставляя наши собственные границы открытыми. Эти деньги работают не на мир, а ведут нас к третьей мировой войне», — указывает @Jlm9022.