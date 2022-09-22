Несмотря на то, что руководство Южной Кореи, США и Японии давно ведет разговоры о предполагаемом проведении КНДР седьмых по счету ядерных испытаний, появилась информация о том, что Пхеньян готовится спустить на воду новую подводную лодку. Данная новость стала поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Navylive.dodlive.mil Подводная лодка

Согласно американскому интернет-порталу 38North, который специализируется на северокорейских проблемах, КНДР готовится к спуску новой подлодки.

К такому выводу эксперты пришли после анализа спутниковых снимков верфи Синпхо, расположенной на восточном побережье Северной Кореи, от 18 сентября.

На фото видно скопление шести судов, объект для строительства подлодок, причал с рельсами для спуска судов на воду.

Известно, что скопление шести судов наблюдается впервые.

По мнению экспертов 38 North, подготовка к спуску подлодки на воду может находиться на начальном этапе.

В начале 2016 года Северная Корея приступила к строительству новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты. 23 июля 2019 года Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично посещал верфь и осматривал подлодку. Эта информация была воспринята как признак того, что строительство лодки практически завершено.

«Давайте просто усилим совместные учения Южной Кореи и США», — предлагает just***.

«О каком мирном воссоединении вы можете говорить, когда страна готова умереть с голоду ради создания ядерного оружия?» — задается вопросом ajj1***.

«Эта подлодка случайно не на наши налоги построена?» — интересуется cady***.

«Интересно, сколько денег они на неё вбухали?» — проявляет любопытство wizz***.

«Где вы, ребята, берете на это деньги?» — недоумевает hyon***.

«Они наверняка будут использовать её для шантажа», — предполагает kjk9***.

Пресс-служба администрации Приморского края Ким Чен Ын

«Если вдруг КНДР запустит ракету, есть ли у Сеула что-то, чем можно им ответить?» — интересуется onon***.

«Людям есть нечего, а они работают над созданием оружия…» — удивляется adma***.

«Лодку либо уничтожат до того, как её спустят на воду, либо потопят после спуска», — утверждает acha***.

«Даешь превентивный удар», — пишет mawa***.

«Я бы очень хотел, чтобы северокорейцы были хорошими… Тогда бы можно было отправить им открытку и поздравить от чистого сердца с новой подводной лодкой», — троллит ljh5***.

«Мы тоже должны продолжить разработку нового орудия. Мы должны сами создать ядерное оружие!» — считает appl***.

«На деньги, которые Пхеньян занял у Сеула… они сделали оружие? Пусть вернут все, что взяли, сейчас же», — требует kgi2***.

«Обладает ли КНДР необходимыми для этого технологиями?» — задается вопросом werf***.

«Посмотрим ещё, какого качества будет эта лодка», — пишет hade***.