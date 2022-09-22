Европейский союз не станет участвовать в конфликте на территории б. УССР, а будет и дальше помогать киевскому режиму поставками вооружения. Соответствующее заявление 21 сентября сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы не участвуем в войне и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую», — приводит слова политика РИА Новости.

Он также добавил, что Евросоюз будет предоставлять киевскому режиму вооружение.

«Рецепт тот же — военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции», — добавил он.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что снабжение киевского режима оружием и наемниками есть не что иное, как участие в конфликте на территории б. УССР. Были и те, кто считает, что на фоне объявленной частичной мобилизации в России, в Евросоюзе, возможно, испугались.

«Веры им нет!» — написала Наталья.

«Да они и до этого не участвовали», — с сарказмом пишет Simona.

«ЕС, конечно, нет, а НАТО?» — задалась вопросом Евгения.

«В смысле? А что они делали последние 7 месяцев?» — задался вопросом 13 117.

«Все заявления Борреля, [главы Ерокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен], [премьер-министра Британии Лиз] Трасс, Байдена и всякой нечисти можно на 100% цитировать наоборот…» — отметил Иван И.

«Он имел в виду регулярную армию, наверное, но наемников никто не отменял», — добавил Denis B.

«Так уже участвует, или техника из Европы и наёмники это другое?» — не понимает «VерхняяVольта+».

«А когда не будет, он не уточнял? А то надоели уже своими поставками оружия», — прокомментировал rx512.

«Он, наверное, имел ввиду, что лично он и Урсула [фон дер Ляйен] не будут участвовать. Ясно. Так и запишем», — иронизирует Наталья О.

«ЕС и США тщательно подготовили, обеспечили начало и продолжение. Передумали, что ли?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

Клод Верлинд. Марионетки

«ЕС уже по самые плечи участвует в конфликте, поставляя оружие. И отвечать за свои действия придется. Зима всё ближе», — написал Андрей.

«Дедушка тоже забыл таблетки принять и временно потерял память? А заодно и совесть, хотя её у него и не было», — с сарказмом комментирует Anna.

«А поставка оружия, обучение [ВСУ], финансирование — это не участие?» — задалась вопросом Валентина.

«Так уже участвуют», — пишет Виктор В.

«Когда на последней странице методички написано «переверните, начните сначала», — иронизирует Константин.

«То есть они собираются перестать?» — не понимает Yaroslav S.

«Что, испугались? Вот поэтому и нужна ЧАСТИЧНАЯ мобилизация резерва (для идиотов уточняю), чтобы у НАТО даже мысли не возникло», — отметила Виктория.

«А что они полгода делали? Конфеты [ВСУ] отправляли?» — отреагировал «Полковник Шавкинс».

«Да что ты говоришь? А кто… туда технику суёт и наёмников пачками?» — задался вопросом Костя.

«Подгорает, что ли? Нет уж, ребятушки, так не пойдёт… Уж очень посмотреть хочется, как вы всем свои ЕС отгребать будете «за всё хорошее»…» — пишет Ирина.

«Он же сам орал про победу военным путём? И про фашистское государство. Что случилось-то?» — подытожила Viktoria.