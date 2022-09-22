Несмотря на тотальное доминирование мейнстримных СМИ и официальной западной повестки, пользователи соцсетей в Италии ищут способы продемонстрировать свою солидарность с Россией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поддержка России

Так, в последние несколько дней простые итальянцы организовали флешмоб с песней «Катюша».

Они выразили возмущение запретом легендарной композиции в столице Латвии Риге, власти которой заявили, что песня «прославляет тоталитарный режим». За исполнение «Катюши» нарушителей ожидает штраф до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро для юрлиц.

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Свои выступления итальянцы снимают на камеру и выкладывают в соцсетях. Не зная слов песни на русском, многие просто исполняют её мелодию на скрипке и других музыкальных инструментах.

В акции принимают участие как пожилые мужчины и женщины, так и молодые люди и подростки. По их словам, это является выражением их поддержки и солидарности с Россией, а также недовольства воцарившейся в странах ЕС русофобией.

«Это наша Катюша. Наша инициатива продолжается, спасибо за ваш энтузиазм. Стоп русофобии в Европе! Давайте вместе споём «Катюшу», — призывает Джузеппе Б.

«Кроме русофобии, давайте скажем предельно ясно: стоп евронацизм», — добавил пользователь с ником Аркан.

«Сколько эмоций! Элеонора, вы прекрасны, и видео передаёт всю вашу любовь к России. Алессандро, ваш энтузиазм заразителен!» — поддерживает исполнителей Андреа В.

«Мы любим эту страну (Россию) глубоко и искренне», — пишет Антуанетта Ди В.

«Можно ещё петь итальянскую версию», — предлагает Лугана В.

«Мы только что приземлились в Москве и смотрим видео с таксистом! Счастливы мы, счастлив и он», — прокомментировал Эннио Б.

«Вы — гордость Италии», — обращается к участникам флешмоба Наталино.

«Отправляйте эти видео русским братьям. Пусть они знают, что многие в Италии поддерживают их», — добавил Люпен.

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«Прекрасная инициатива! Это настоящая солидарность, до мурашек. Спасибо вам всем», — написал Антонио Д.

«Молодцы все! Давай, Россия, мы любим тебя!» — поддержала Мариза С.

«Я сделала это в машине перед поездкой на работу. Я выбрала момент, в другое время из-за своей стеснительности не смогла бы. Я не тестировала ни свет, ни тени и так далее. Я не телегенична, и это одна из самых спонтанных вещей, которые я когда-либо совершала. Да простят меня русские за моё произношение», — оправдывается Чезарина.

«Я тоже хочу поучаствовать, куда присылать видео?» — спросил Габриеле.

«Великолепно! Сегодня вечером отправлю ваши видео своим друзьям в России (они тоже любят Италию). Я очень растрогана, я плакала. Спасибо всем участникам», — эмоционально пишет Гайя.

«Катюша должна стать гимном свободы», — заключил Джузеппе.

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