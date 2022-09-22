Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, поэтому от нас подобных ошибок больше не дождутся, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Могильщики

Российский лидер отметил, что из-за ослабления суверенитета государства в связи с отказом от национальных интересов Россия неоднократно оказывалась под угрозой исчезновения. Путин уверяет, что подобных ошибок руководство страны больше не допустит. Шантаж и запугивание — инструменты, которыми наш оппонент не добьётся ничего.

«Всё верно, мы научены горьким опытом. Именно поэтому теперь всегда держим руку на пульсе и никогда больше не доверимся Западу», — поделился своим мнением Ростислав А.

Многие пользователи посетовали, что для того, чтобы в руководстве России поняли такую очевидную мысль, наша страна должна была пережить кошмар 90-х, а затем мучительное расставание российской элиты с очаровательным Западом.

«Обидно, что некоторые политические деятели одним росчерком пера развалили Россию, а теперь путём крови и жертв мы присоединяем территории обратно. Но в любом случае Великая Россия победит, и увеличится территориально, и в будущем ни одна заморская шавка не посмеет вякать и на что-то претендовать!» — убеждена Елена Ш.

«Что, уже не хочется за границу и скупать доллары? Российский правящий класс предупреждали: «Одумайтесь! Понты временны, расплачиваться придётся!» И как всегда, спасать власть будет народ», — написал Андрей К.

Некоторые комментаторы задаются справедливым вопросом: ответственные за прошлые ошибки, которые чуть было не стоили существования России, понесли заслуженное наказание?

«Новых ошибок нужно избегать — это правильно. А кто, интересно, за ошибки прошлые ответит? Иначе если никто не понёс наказания, то не надо удивляться, если мы опять на те же грабли наступать будем», — пишет Алексей П.

«А кто его ослаблял? Этот самый суверенитет? Какой-то вечный бой непонятно из-за чего. НАТО же продвинулось к российским границам потому, что ему это кто-то позволил», — отметила Мари М.

Михаил Горбачев в США

Часть людей дискутирует на тему того, есть ли для России угроза уничтожения, если брать в расчёт, что у нас имеется мощный ядерный щит.

«У России есть ядерное оружие, вряд ли кто-то решится на нас напасть», — считает Eva S.

«Российский ядерный щит будет бесполезен для Москвы, если натовские ядерные ракеты будут стоять вплотную у российских границ», — указывает Марат П.

Ряд пользователей указывает на то, что главная опасность российскому суверенитету исходит изнутри.

«Суверенитет России больше никогда не подвергнется опасности, если из страны исчезнут министры-предатели и чиновники-казнокрады. Иначе каждый раз нас будут обводить вокруг пальца, сливая в унитаз все достижения, добытые потом и кровью народа», — считает Елена Е.

«У моей страны есть нерешённые проблемы, но это дело внутреннее. И мы их решим вместе А сейчас надо разбить врага всеми необходимыми средствами», — пишет Александр Х.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил на концерте по случаю 1160-летия зарождения российской государственности о том, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, поэтому от нас подобных ошибок больше не дождутся.