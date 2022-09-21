Тему специальной операции ВС РФ каждый день обсуждают во всем мире. Кто-то выражает негативное мнение в отношении действий российских властей, а кто-то полностью поддерживает их и жителей освобожденных территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Признание ДНР

Однако обсуждение данной темы разгорелось с новой силой, когда встал вопрос о проведении референдумов по вхождению Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Данное событие стало поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Сообщается, что референдумы по воссоединению с Россией пройдут с 23 по 27 сентября.

Между тем на Западе изначально предполагали, что проведение референдумов может состояться в ноябре, поскольку именно 4 ноября в РФ отмечают День народного единства.

Однако из-за того, как отмечают зарубежные СМИ, что киевский режим вернул себе большую часть Харьковской области, было принято решение о проведении голосования в сентябре.

Отметим, что киевский режим вместе с Западом выступили против проведения референдумов, акцентировав внимание на том, что результатами голосования будут манипулировать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

Глава киевского режима Владимир Зеленский также пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов. Однако в Кремле подчеркнули, что не Россия собирается проводить референдумы, а жители этих регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель киевского режима Ирина Верещук заявила, что жителям освобожденных территорий б. УССР грозит преследование со стороны киевского режима за участие в референдумах об объединении с Россией.

«В том, что происходит сейчас на территории б. УССР, виноват не Путин, а Зеленский», — утверждает dami***.

«Надеюсь, что на следующее утро после референдума все обретут покой», — надеется chae***.

«Если бы в провинциях Чолла провели референдум по поводу присоединения КНДР к Южной Корее, 90% жителей проголосовали бы «за», — сравнивает 0109***.

«Поддерживаю референдум», — пишет pzf1***.

«Большинство жителей этих регионов говорят по-русски. Не нужно забывать о том, что на протяжении долгого времени на территории б. УССР шла гражданская война», — отмечает woo0***.

«Молюсь за независимость и процветание России», — пишет ysch***.

«Если ты проживаешь на территории б. УССР и хочешь стать гражданином РФ, то нужно уехать в Россию, верно? Верно!» — отмечает pola***.

«В прошлом аналогичный референдум проводили по поводу присоединения Крыма», — вспоминает kbs9***.

«Все должно решаться на референдуме, и никто не должен этому помешать, включая США», — утверждает cosm***.

«А как они будут спокойно голосовать, когда там военные действия разворачиваются?» — недоумевает magi***.

«Если народ негодует, то к его мнению нужно прислушаться», — считает song***.

«Может, за этим последует и перемирие?» — интересуется tein***.

«Эти регионы изначально были пророссийскими, поэтому они и без подтасовки результатов проголосуют за воссоединение», — отмечает airt***.