Объявленная в Российской Федерации частичная мобилизация — «плохой и неверный шаг». Об этом заявил германский вице-канцлер Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Политик также указал на то, что частичная мобилизация в РФ является «дальнейшей эскалацией» ситуации в б. УССР.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что не немцам рассуждать, как поступает Россия. Иные добавили, что раз Запад таким образом реагирует, то всё верно Россия делает. Были и те, кто отметил, что всё это результат того, что Запад накачивал киевский режим оружием.

«Что там с финнами и шведами, НАТО? Не эскалация?» — задался вопросом Seraph.

«Пусть купит «Корвалол» и пьют его всем Бундестагом», — с сарказмом добавил Amber.

«Значит, всё правильно Путин делает», — прокомментировала «Акация».

«А отправлять гаубицы Panzerhaubitze 2000 на [территорию б. УССР] и бить из них по Донецку — это правильно и хорошо, Роберт?» — задался вопросом Dmitry.

«Ну для них, конечно, плохое и неправильное», — смеется Сергей К.

«А поставлять на [территорию б. УССР] оружие — правильное развитие событий было?!..» — отреагировал Mrs. 5.

«Берлин пусть сидит тихо!» — призвала Ludmila.

Штурм Берлина. 1945

«Ух, как загорелось-то у них. Раз полыхает, то идем верной дорогой», — пишет Дмитрий.

«Вот сейчас еще немцы будут судить, верные мы шаги делаем или неверные. Совсем берега попутали», — возмутилась Янина.

«Какое дело Берлину до нашей частичной мобилизации? Или они уже многоразовую туалетную бумагу использовали?» — иронизирует Виктория.

«Давно известно: если Запад недоволен, значит всё делаем правильно», — отметил ig0r_p.

«Это другое, да, колбасник?» — с сарказмом написала Елена.

«А их поставки оружия [киевскому режиму] к эскалации, значит, не приводят?!» — задалась вопросом Мari Il.

«Такая реакция лишь подтверждает прямое участие этих стран в этом конфликте. И только недоумки думают, что можно как-то избежать или договориться», — отреагировала Natasha.

«Самое смешное, не накачивай Запад оружием, всё было бы иначе…» — добавил Сергей.

«Ну и зачем нужно было вытаскивать медведя из берлоги? Придумывайте способ загнать медведя обратно в берлогу», — пишет Dmitry.

«Если клоуны из Европы заистерили, значит всё правильно делаем», — прокомментировал Михаил К.

«Кому, как не фрицам, знать, что такое мобилизация в России…» — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.

«А что было бы для них верным шагом для России? Сдаться? Ну уж нет, это привычка немецких фашистов. А мы будем идти до конца», — отметил Роман Б.

«Что, у немцев заиграла генетическая память, где-то в глубине заговорил голос, говорящий, что «игры» закончились и теперь всё будет серьёзно», — отреагировал Владимир Н.

«А на что они рассчитывали, накачивая [б. УССР] оружием?» — не понимает Алексей П.