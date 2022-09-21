Принятие закона Госдумой во втором и третьем чтении, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовет! 1941

В результате в Уголовном кодексе России (УК) возникли понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооружённый конфликт». За мародёрство будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет, дезертирство будет караться до семи лет тюремного заключения, а за отказ выполнять приказ можно будет сесть на срок до десяти лет.

Помимо этого, ужесточается ответственность за отказ от ведения боевых действий или военных действий, за самовольное оставление части, за порчу или поломку вооружения, военной техники и боеприпасов. Максимальное наказание за эти преступления составит лишение свободы сроком до пяти лет.

«Интересно, к чему нас готовят? Ведь спецоперация идёт по плану. Что могло пойти не так?» — спрашивает Илья К.

Многие пользователи уверены, что дыма без огня не бывает, а значит, внезапное ужесточение законодательства в области мобилизации и военного времени связано со скорым наступлением соответствующего положения дел.

«С ровного места так быстро такие поправки не вносят. Население активно готовят к мобилизации. Спецоперация наглядно показала, что киевские нацисты — это не какая-то кучка террористов, а настоящая чёрная сила, которая угрожает всей России. Кремль считает, что нужно больше людей в армии, — и это логично», — поделился своим мнением Иван Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что ситуация на фронтах специальной военной операции России оставляет желать лучшего, поэтому для спасения жителей Донбасса и всего остального братского народа на территории бывшей УССР нужно серьёзным образом преобразовать российское общество.

«При том условии, что киевский неонацистский режим провёл уже три или четыре волны мобилизации, поставив под ружьё аж миллион человек, наш ограниченной контингент, задействованный в спецоперации, уже не может чисто физически сдержать такую орду. Нужна помощь. Вся надежда на российский народ», — пишет Пётр С.

Министерство обороны России Боевая работа групп огневого прикрытия армейской авиации в зоне проведения СВО

Часть людей считает, что нынешняя ситуация всё больше начинает походить на события Великой Отечественной войны.

«Родину нужно защищать. Если призовут, то я пойду исполнять свой долг перед Родиной», — написал Alexander G.

«Ну в 1941 году также никто особо не спрашивал, хочет кто-то воевать с фашистами или не хочет. Сейчас такая же ситуация. Нормальный закон», — поделился своим мнением Александр М.

Нашлись и те, кто считает, что представителям российской власти лучше не начинать мобилизацию среди населения до тех пор, пока они сами не поймут, что должны стоять в первых рядах защитников Родины.

«Мобилизация России должна начаться с мобилизации представителей власти. Пускай депутаты своих детей на фронт первыми отправят, вот тогда остальные потянутся», — пишет Арсений В.

«Предлагаю из депутатов Думы собрать подразделение и направить в СВО. Нужен пример народу, иначе странно будет выглядеть, как миллионеры во власти будут отправлять на войну простой народ, потому что они не смогли справиться со своими обязанностями», — отметил Олег П.

Напомним, 20 сентября Государственная дума Российской Федерации во втором и в третьем чтении приняла закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления.