Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Турецкий президент отметил, что окончание конфликта тормозится из-за большого количества факторов. Зато уже есть хорошие подвижки — достигнуто соглашение об обмене военнопленными. Ожидается, что Москва и Киев передадут друг другу по 200 человек. По словам Эрдогана, Киевский неонацистский режим должен «быть в одном понимании с Россией», а Турция со своей стороны будет полна «решимости остановить эту войну».

«Само собой, что российскому президенту хотелось бы как можно быстрее завершить спецоперацию. С самого начала же Зеленскому объяснили: капитуляция — и всё, расходимся», — написал Михаил П.

Многие пользователи были рады узнать, что у Путина нет планов по бесконечному противостоянию с Киевом. Граждане тоже считают, что конфликт должен закончиться как можно скорее, в том числе и за столом переговоров. Тем не менее граждане не верят, что нацисты пойдут навстречу Москве. Главарь киевского режима Владимир Зеленский многократно отверг предложения России.

«Правильно говорит Эрдоган. Путин хотел бы скорее всё закончить. Вопрос согласится ли Зеленский. Пока что он только нос свой напудренный воротит», — указывает Вадим П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы напомнили о том, что российское руководство с самого начала спецоперации на территории бывшей УССР призывало киевский неонацистский режим сложить оружие и капитулировать.

«Конечно, это правда. Наш Владимир Владимирович показал, что не сильно-то стремится воевать до последнего [жителя бывш. УССР]. Хотелось бы быстрее всё закончить, но только через капитуляцию киевского неонацистского режима», — пишет Артём Г.

Часть людей полагает, что Эрдоган очень хочет казаться дружественным России, хотя на самом деле он лишь ищет выгоду для себя и своей страны.

«Эрдоган такой добрый к России, но при этом продаёт беспилотники киевскому неонацистскому режиму. Лицемерие?» — задаётся вопросом Ярослав П.

«Для кого лицемерие, а для кого здоровая политическая позиция. С кем выгодно, с тем и дружим. А если выгодно со всеми, то и дружим одновременно со всеми, в том числе и со взаимными врагами», — отметил Никита П.

Нашлись и те, кто уверены, что Эрдогану не видать мирного разрешения конфликта на территории бывшей УССР, потому что Россия намерена провести денацификацию и демилитаризацию до самого конца.

«Эрдогану так хочется войти в историю миротворцем, но у него это не получится. Напрасные надежды. Пока нацизм процветает [в бывш. УССР], России покоя не будет. Так что будем их уничтожать до полной победы. Тем более что Зеленский уже множество раз сказал, что вести переговоры не собирается. Ну не хочет, пусть не хочет. Ничего не поделаешь», — написал Сергей С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

Напомним, 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу PBS о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на территории бывшей УССР.