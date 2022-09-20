Информация, согласно которой сборная России по футболу не примет участие в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Официальной причиной неучастия российской сборной стало февральское решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации. Подразумевается, что ограничения будут действовать вплоть до уведомления УЕФА об их снятии, но такового до сих пор не поступало.

Пока что вопрос выступления российской сборной находится в подвешенном состоянии, хоть и склоняется преимущественно к пропуску чемпионата Европы 2024 года. Жеребьевка отборочного турнира должна состояться уже 9 октября 2022 года в немецком Франкфурте-на-Майне, а сам Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

«Попахивает тупорылой русофобией», — заметила Анастасия Б.

Многие пользователи восприняли сложившуюся ситуацию с российской сборной, как проявление дискредитации по национальному признаку со стороны западных международных спортивных организаций.

«Сволочи фашистские! Вы себе могилу копаете, твари!» — написал Рафаэль И.

Некоторые комментаторы отмечают, что может быть и к лучшему, что российская сборная пропустит чемпионат в 2024 году, ведь экономическая и социальная ситуация в Европе уже оставляет желать лучшего, а через пару лет континент может и вовсе настигнуть буквальная катастрофа.

«А будет ли Европа в 2024 году?» — спрашивает Миша М.

«А как они чемпионат-то этот проводить будут без света?» — спрашивает Ирина Ш.

Часть людей отметила, что наши спортсмены готовы показать красивый футбол, который хотелось бы посмотреть всем российским болельщикам.

«А я хочу заметить, что наша сборная всё равно попыталась подать заявку, зная, что не допустят. Значит, у наших глаза горят. Наконец-то!» — пишет Abdulkadyr A.

«Обидно, конечно. В кое-то веки у нас нормальный тренер с нормальной стратегией. Да и команда куда менее токсичная, чем была до этого. Хотелось бы посмотреть на этот, быть может, не лучший в мире, но зато честный футбол. Гниды западные всё настроение угробили», — отметил Павел А.

Валерий Карпин. (сс) Pepito

Нашлись и те, кто отмечает, что за футбол, конечно, обидно, но у России есть более важные вопросы, которые требуют внимания всего российского общества.

«Есть вещи, в конце концов, и поважнее футбола. Спецоперация полным ходом идёт. Люди под нацистскими обстрелами погибают. На фоне всего этого нет ничего страшного в том, что нашей сборной дали от ворот поворот», — поделился своим мнением Артём З.

«Первым делом — самолёты, а футбол — потом. Тем более что в условиях тотальной русофобии выступать в Европе нашим футболистам не стоило бы. Тупо небезопасно. Так что стоит взять паузу в этом деле», — написал Антон К.

Напомним, 20 сентября на сайте Российского футбольного союза была опубликована информация, согласно которой сборная России по футболу не примет участие в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.