Итоги референдумов о воссоединении с Россией, которые пройдут в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях б. УССР, не признает международное сообщество. Соответствующее заявление сделал в эфире BFM французский президент Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Французский лидер также назвал «новой провокацией» объявление о проведении референдумов руководством республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, добавив, что эти события не повлияют на позицию французской стороны.

Заявление Макрона обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что Запад «истерично» отреагировал на известие о том, что республики Донбасса и освобожденные территории б. УССР готовятся воссоединиться с Россией. Иные добавили, что мнение Запада Россию не интересует. Были и те, кто отметил, что так как Макрон помогал Зеленскому (киевскому режиму), то пусть свое мнение оставит при себе, а также пусть следит за ситуацией в своей стране.

«А убивать детей Донбасса это норма?» — отреагировала Ирина Т.

«Значит, хорошие референдумы. Надо брать», — не без сарказма добавил Алексей Ф.

«Там не только Макрон, читаю сейчас бриттов, американцев… Их прям рвёт на части, истерят, как 24 февраля, про референдумы. Реально истерика», — отметила Злата.

«Нам всем очень интересно его мнение», — шутит Татьяна.

«А что там с Косово и его юридической силой, а, Макрон?!» — спросила Woman.

«И? Насколько я понял, их никто и спрашивать не собирается. Нравится или нет, не для них и делается. Ну не признали они Крым, и что? Как жили, так и живём. Ну не будем с ними торговать, так и так не торгуем. По сути, ничего не изменится. Кроме того, что начнётся не СВО, а деокупация своих земель…» — добавил Дмитрий.

«Нечего было одному клоуну (речь о Зеленском — М. Р.) помогать, глядишь, за умных сошли бы и имели право что-то говорить. А так, являясь стороной конфликта, — от винта!» — отреагировал O. F.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Макрону следует смотреть, чтобы его не выпинали в небытие «желтые жилеты» или кто-то подобный. Тоже… наполеончик…» — пишет еще один участник обсуждения.

«Ваше мнение очень важно для нас! Оставайтесь на линии!» — смеется Вячеслав.

«Обиделся, что Путин трубку не взял, и решил закатить истерику?» — иронизирует Ольга К.

«Ух ты, как зашевелились! Все шавки американские затявкали! Но они лают, а мы — ноль внимания и фунт презрения!» — написала Татьяна.

«Этого носатого никто вообще не спрашивал», — подытожила Ирина.