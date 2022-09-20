Германия не признает референдумы, которые пройдут на освобожденных территориях бывш. УССР, а также в республиках Донбасса. Соответствующее заявление канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал 20 сентября по прибытии в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Россия должна вывести свои войска. [Киевский режим] имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию», — сказал он, добавив, что Германия поддерживает киевский режим.

«Эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, потому что они не охватываются международным правом и пониманием мирового сообщества», — добавил политик.

Заявление немецкого канцлера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения дали понять, что мнение немецкой стороны в данном случае неинтересно. Были и те, кто указал на то, что непризнание результатов референдума Западом не является помехой. Иные указали на то, что другой реакции не ожидали.

«А что, уже не смешно стало?» — с сарказмом отреагировал VIKKI Leg, делая отсылку к реакции Шольца на слова Путина о том, что в Донбассе происходит геноцид.

«Я не признаю аннексию ФРГ земель ГДР, там даже референдума никакого не было. И что с того? Я вообще многое не признаю, как и они там не признают», — отметил Frost.

«Мнение колбасы очень важно для нас…» — шутит Толик.

«А, ну раз Шольц сказал, то, конечно, всё срочно отменим сейчас.!» — иронизирует О. М.

«Про Косово забыл, наверное. Плевать на него. Его мнение неважно для нас», — прокомментировал Максим.

«Пусть дальше турбину нюхает!..» — с юмором отреагировала Woman.

«Или он хочет сказать, что будут и дальше обстреливать, только уже территорию РФ? Ну ок», — добавил Максим.

«Смешной ливер», — написал Сергей С.

«У тебя ведь и не спрашивают, чтобы ты доносил своё мнение», — добавил Velikij. dzi.

«Пусть оно молится, чтоб через пяток лет Россия еще признавала существование Германии», — пишет Владимир Б.

«Колбасе слова не давали», — с сарказмом написал Illay D.

«А что, Германия Крым признала? И что мешает Крыму дальше жить?» — не понимает Антоха.

«Когда нас заинтересует мнение немцев, мы проведем референдум в Германии. Пока не интересует», — не без юмора добавил Алексей Ф.

«Мудрости не хватает Шольцу, да и всей Европе, житейской мудрости. Легли под США, мозг отключили и балдеют. А мудрость — это понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в твоём мнении, ни в твоём одобрении», — с сарказмом комментирует заявление Шольца Любовь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

«Свистните в турбину… Шольц», — с сарказмом призвала Ekaterina K.

«Не признают? А мы-то гадали, признают или нет. Делаю для приличия испуганное лицо…» — смеется Евгения.

«Да кому интересно его мнение? Мы теперь делаем историю», — отметил «Гекуба».

«Ура, русские возвращаются домой, и пусть весь мир от зависти и бессилия лопнет…» — написал один из участников обсуждения.

«Ещё бы на мнение потомков фашистов внимание обращать. Прощай, Европа и США. Пришло время РФ и многополярного мира. Кто с этим согласен, тот будет хорошо жить, а кто не согласен, то — прости Европа и США. Зимой посмотрим, какие вы герои», — подытожил Алексей.