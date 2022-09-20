Череда военных конфликтов, организованных США на Ближнем Востоке, породила массу последствий, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к боевым действиям. В числе глобальных последствий конфликта можно назвать миграционный кризис в ЕС, угрозу регионального голода, кризисы на мировых рынках энергоносителей, рост терроризма по всему миру и ряд других проблем. К числу неочевидных проблем, вызванных перманентным состоянием войны «всех против всех» в регионе, стала деградация местных систем здравоохранения.

Холера. Обложка журнала Le Petite Journal от 1 декабря 1912

Причём стоит отметить, что до американского вторжения в Ирак страна славилась развитой системой общественного здравоохранения, доступного беднейшим слоям населения. После свержения Саддама Хуссейна и последовавших за ним военных конфликтов, которые терзают Ирак до сих пор, местное здравоохранение постепенно деградировало, в ряде регионов откатившись к показателям столетней давности. Особенно остро ситуация обстоит в отдалённых регионах страны, где постоянно растёт население, а количество квалифицированных врачей постепенно сокращается. Образованная молодёжь предпочитает покидать страну, а остающиеся врачи месяцами не получают зарплат и вынуждены обслуживать в одиночку тысячи, а иногда — десятки тысяч человек.

В Сирии же ситуация обстоит несколько иначе. Стоит отметить, что ещё в 1970-1980-х годах Сирия активно развивала свою фармацевтическую промышленность, экспортируя лекарства в дружественные страны (в том числе в СССР). С приходом к власти президента Башара Асада местное здравоохранение сделало резкий скачок вперёд (ещё бы, ведь президент страны по образованию врач-офтальмолог). С началом войны в 2011 году по системе здравоохранения был нанесён тяжёлый удар, однако местные власти смогли сохранить контроль над ситуацией. Во многом именно благодаря усилиям местных врачей удалось избежать вспышек заболеваемости тифом и чумой в городе Дейр-эз-Зор, который находился в осаде боевиков на протяжении четырёх лет.

Однако США решили не останавливаться на достигнутом и нанесли по Сирии новый санкционный удар. В 2020 году власти США приняли так называемый «акт Цезаря» — масштабную санкционную программу, предусматривающую запрет на поставки в Сирию, в том числе, медикаментов и медицинского оборудования.

Минобороны России Сирия

И в Ираке, и в Сирии результатом действий США стало ухудшение эпидемиологической обстановки. Летом 2022 года в Ираке была зафиксирована вспышка заболеваемости холерой. В первую очередь она коснулось районов Иракского Курдистана — автономии иракских курдов, которая испытывает серьёзные проблемы с финансированием социальных программ.

Одним из факторов распространения инфекции стала тяжёлая ситуация с водными ресурсами, из-за которой местные жители вынуждены брать питьевую воду из любых доступных источников.

К концу августа количество заболевших превысило 1000 человек, причём в реальности ситуация может оказаться куда хуже — о ряде регионов страны существуют неполные сведения.

В Сирии вспышка холеры началась в первые недели сентября, и к середине месяца эпидемия перекинулась в 5 из 14 провинций страны. Причём сообщения о заболевших приходят не только с территорий, которые находятся под контролем правительства страны, но также из провинций Ракка и Дейр-эз-Зор, оккупированных армией США.

Как в Ираке, причиной роста заболеваемости холерой в Сирии стала аномально засушливая погода. За годы войны в стране были разрушены две трети водоочистных сооружений, половина насосных станций и треть водонапорных башен.

По данным ВОЗ, почти половина населения страны полагается на альтернативные и часто небезопасные источники воды, в то время как по меньшей мере 70 процентов сточных вод остаются неочищенными.

В понедельник ООН обратилась к странам-донорам с настоятельным призывом о дополнительном финансировании для борьбы со вспышкой.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia Больной холерой

«Необходимы быстрые и срочные действия для предотвращения роста заболеваемости и новых смертей» — заявил постоянный представитель ООН и координатор гуманитарной помощи в Сирии Имран Риза.

При этом ряд арабских СМИ предупреждают, что холера — это только первый звоночек. Дальнейшая деградация обстановки в стране может вызвать рост и других заболеваний. А по оценке ВОЗ, в зоне риска оказываются лагеря беженцев, расположенные на территориях, находящихся под оккупацией боевиков и/или армии США.

В числе заболеваний, которые особенно активны в регионе, можно назвать сыпной тиф и чуму. При этом местные власти не нуждаются в зарубежной помощи — достаточно просто прекратить экспорт терроризма в регион и отменить варварские санкции, но все мы понимаем, что этого не случится.

Поэтому далее стоит ожидать новые вспышки заболеваемости в таких странах как Иордания, Турция и Иран, где проживают сотни тысяч беженцев.