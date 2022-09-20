С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша ограничили въезд на территорию республик российским гражданам, которые имеют шенгенские визы. Для дипломатов, а также лиц, у которых имеются рабочие и учебные визы, предусмотрены исключения. Исключения также имеются и для работников сферы международных пассажирских и товарных перевозок. Также государства Прибалтики и Польшу смогут посещать граждане России, которые едут в указанные страны для того, чтоб посетить проживающих там родственников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что указанные страны лишили себя доходов, которые ранее получали от туристов из России, сделав хуже себе. Иные отметили, что вряд ли российские граждане расстроятся ввиду того, что им запрещено в целях туризма посещать государства Прибалтики и Польшу. Были и те, кто добавил, что указанные страны таким образом «наказывают» обычных российских граждан.

«Главное, что они избавились от своей самой большой проблемы — русских туристов, и теперь у них всё будет хорошо! А я теперь не буду путать, где я была: в Литве или Латвии, ибо мне всё равно», — с сарказмом отреагировала Polina.

«То есть наказывают обычных граждан. Нужно ли наказывать их дальнобойщиков за это?» — задался вопросом Mikhail P.

«Спасибо, что избавили нас от привилегии посещать ваше захолустье», — иронизирует Владимир Б.

«А если на танке? [Бывш. УССР] тоже ввела запрет на въезд мужчинам из России в возрасте от 18 до 50 лет… [Б. УССР] это помогло?» — задался вопросом Роман.

«Без энергоносителей, так ещё и на туризме зарабатывать не будут, — молодцы, сами себя закапывают», — смеется Александра.

«Им бы, дуракам, задуматься. Танкам и военной авиации визы не нужны», — пишет один из участников обсуждения.

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«Собака заявила, что не пустит к себе в будку. Как же дальше жить?!» — смеется Tark Ark.

«И правильно. Нечего туда ездить. Есть масса мест, где ждут туристов с деньгами, а полякам и прибалтам деньги явно не нужны», — отметил Анатолий.

«Боже! Как теперь жить?» — шутит Лариса.

«Вот они, общеевропейские ценности и главенство права», — с сарказмом отреагировала Оксана.

«Опустеет земля прибалтийская! Грустно! Пойду еще раз душ приму. Горячий. Может, полегчает», — с юмором отреагировал Сергей.

«Давайте введем ответом полный запрет на нефть и газ. И штрафы для тех, кто покупает и им перепродает. И запоют по-другому», — добавил Филлип К.

«Отказываться от денег — это мощно», — с сарказмом пишет Люба.

«А зачем мне ехать в холодную и тёмную Европу? Не подскажете?..» — недоумевает Katrin Z.

«Хороший урок для любителей покупать там недвижимость», — считает Мишаня.

«Никогда не хотела в Прибалтику. А теперь и хотеть не захочу», — иронизирует Екатерина К.

«А как там стыдливые либералы поживают?» — смеется Yaroslava A.

«Свою экономику топят, с туристами был поток финансов, злость их сожрёт, бывают же глупые политики», — подытожила Ирина.