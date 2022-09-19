«А где реакция Пугачевой и Галкина*?» — Сеть об обстреле нацистами Донецка
Не менее тринадцати человек погибли 19 сентября в результате обстрела террористами киевского режима площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Предварительные данные о погибших в своём телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — сообщил он.
Действия террористического киевского режима против жителей Донецка возмутили пользователей мессенджера Telegram. Многие выразили соболезнование семьям погибших и задались вопросом, сколько еще это может продолжаться.
«Да сколько должно ещё погибнуть мирных жителей?..» — не понимает Алена.
«Да что же это такое, что творят эти сволочи?» — не выдержал О. В.
«Сколько еще будет продолжаться этот ад?» — не понимает Наталья.
«Кто ответит за всё это, и сколько это может продолжаться? Где эта ООН или какие-то организации по правам человека? Почему это не освещают по всему миру? Просто ужас, нет ни слов, ни сил. Соболезную… родным. Да сколько же можно уже? И после этого они хотят, чтобы Донецк был… [под контролем киевского режима]. Просто жесть», — отреагировал Minori A.
«Твари! Пугачева в курсе?» — задалась вопросом Julia.
«Мы ждем, когда нацисты получат нормальную ответку! Это что, не красная линия?!» — поинтересовалась Марина И.
«Как больно слышать, что донбасских убивают!» — добавила Lara B.
«Артиллеристов ВСУ в плен не брать…» — призвал «Тихоня».
«Донецк многострадальный и героический… Молимся за тебя! А кому-то это всё кажется «иллюзорным», — написала Olga, под «кем-то» подразумевая Аллу Пугачеву.
«Пусть либерота едет туда во главе с Пугачевой и смотрят, кого они поддерживают», — призвала Виктория.
«Обстрелы прекратятся тогда, когда наши ребята выгонят этих нацистов с наших территорий, тогда и заживем спокойно, в безопасности», — отметила Валентина П.
«Только один вопрос: почему Банковая до сих пор не в руинах?» — не понимает Alexandr.
«Когда снесут центры принятия решений?..» — задалась вопросом Galina Z.
«[Киевский режим] должен перестать существовать», — отреагировал ZzTop.
«В чём же дети виноваты?» — не понимает Sabinаа.
«После очередного обстрела [киевским режимом] в Донецке много жертв среди мирного населения: 13 погибших, в том числе двое детей. А где же реакция Пугачевой и Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)? Где их обращения к Зеленскому с требованиями прекратить убивать дончан за «иллюзорные цели»? «Это другое» для них, да. Мерзавцы, поддержавшие геноцид Донбасса», — подытожил в своем телеграм-канале политолог из б. УССР Александр Скубченко.
* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом