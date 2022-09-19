У старейшей судостроительной компании России, история которой насчитывает порядка 100 лет, похоже, назрели неприятности. Кредиторы и госзаказчики с претензиями атакуют в суде, а само АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» прямо указывает на «тяжелое финансовое положение» и «отсутствие финансирования». А тут на днях поступил ещё один иск от кредитора — почти на 824 млн рублей, а сегодня, 19 сентября 2022 года, в арбираже планируются слушания по иску Министерства обороны России почти на 2 млрд рублей. Что происходит у крупного российского судостроителя? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Корабли на бушующем море. 1866

Немного истории

Само название «Пелла» происходит от финского слова «рыхлая земля». В 1700-х годах так же нарекли резиденцию Екатерины II в нынешнем Отрадном (Ленобласть). По данным с сайта завода «Пелла», от Пеллинского дворца, который разобрали по приказу Павла I, мало что осталось — каретно-конюшенный корпус да флигель Почтовой станции.

В 1930-х годах на территории Почтовой станции был построен завод автоприцепов Министерства лесной промышленности. После Великой Отечественной войны он был восстановлен и стал мехзаводом №4. А уже в 50-е годы перед предприятием, стоящим на берегу Невы, поставили задачу по судостроению. Среди его продукции были быстроходные катера, буксиры, в целом маломерные суда. Позднее здесь начали строить и суда для рыболовной отрасли.

В 1965 году заводу передали под контроль ЦНИИ технологии судостроения и вернули наименование — Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Шли годы, и в 1992 году предприятие приватизировали.

На сегодня «Пелла» — это десятки взаимосвязанных юрлиц, которым принадлежит территория в 33 гектара.

В отчётности компании за 2020 год уточняется, что она занимает одно из ведущих мест в судостроительной отрасли России в сегменте современных буксиров-спасателей и других многофункциональных судов технического флота.

На сентябрь 2021 года (последнее раскрытие аффилированных лиц) 61,66% от уставного капитала (или 81,9% обыкновенных акций) АО принадлежали гендиректору судостроительного завода Герберту Цатурову.

Из открытых источников известно, что Цатуров закончил Ленинградский институт водного транспорта по специальности «Судовые машины и механизмы» и с 1961 года работает в судостроительной отрасли, а с 1968 года — на заводе «Пелла».

С июля 2022 года юридическое лицо (ОАО «Пелла») находится в процессе реорганизации в форме выделения. Из него по решению наблюдательного совета планируют выделить ООО «Пелла СК».

(сс) Ssr Стапеля завода «Пелла»

У «Пеллы» — трудные времена?

В начале сентября 2022 года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес вердикт по иску ПАО «Звезда», взыскав с «Пеллы» чуть более 17 млн рублей долга. Казалось бы, для такого гиганта сумма не особо большая. Ан нет.

В ходе этого судебного разбирательства представитель ответчика (завода «Пелла») не только не оспаривал долг, но и сослался «на тяжёлое финансовое положение, отсутствие финансирования, наличие более 20 исполнительных производств, подтверждающих, по его мнению, отсутствие свободных денежных средств для расчетов с контрагентами».

Ориентируясь на это заявление, рассмотрим финансовые итоги ОАО «Пелла».

По данным базы «Контур. Фокус», при выручке за 2021 год в 13,554 млрд рублей получена чистая прибыль в размере 29,6 млн рублей. А в отчётности самой компании за 2020 год уточняется, что по итогам этого периода был получен убыток — 1 119 779 000 рублей. Тогда же рекомендовалось не выплачивать дивиденды. При этом в базе «Контур. Фокус» за компанией числится чистая прибыль по итогам 2020 года — 348 млн рублей.

Что касается исполнительных производств, то в базе «Контур. Фокус» у ОАО «Пелла» таковых с пометкой «к взысканию» числится 27 — на общую сумму почти 219 млн рублей.

Если рассмотреть базу арбитража, то за 12 месяцев компания выступила ответчиком по 85 искам на общую сумму 4,7 млрд рублей. При этом только 16 сентября 2022 года к «Пелле» поступило два иска — от Минобороны России на 29,89 млн рублей и от «Мурмансельдь 2» — на сумму почти 824 млн рублей. Эти претензии пока к производству не приняты, но 19 сентября суд рассмотрит иск Минобороны на сумму 1 923 976 835,61 рубля. Речь идёт о неустойке.

Правительство Ленинградской области Судостроительный завод «Пелла»

Госконтракты с «Пеллой»

С «Пеллой» было заключено десять госконтрактов на общую сумму 9,3 млрд рублей. Например, в августе 2019 года был подписан контракт на 7,54 млрд рублей с Росморречфлотом на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна. Срок исполнения — до 30 сентября 2024 года. В карточке тендера указано, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 749 070 112,27 рубля, а фактически оплачено — 2 786 348 778,59 рубля. При этом есть указание на начисление неустоек за ненадлежащее исполнение госконтракта. Последнюю неустойку, судя по карточке тендера, судостроители выплатили в июне 2022 года (15 млн рублей).

Не повлечёт ли «тяжёлое финансовое положение» «Пеллы», о котором она заявляет в судах, срыва исполнения этого крупного контракта с Росморречфлотом? Тем более сегодня, 19 сентября, планируются слушания по иску Министерства обороны России почти на 2 млрд рублей, что, судя по итогам года, может стать неподъёмной суммой для судостроителей.