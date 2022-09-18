Информация, согласно которой власти Запорожской области выдворили на подконтрольную киевскому неонацистскому режиму территорию четырёх неблагонадёжных граждан, уличённых в подрывной деятельности, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

Речь идёт о гражданах, которые пытались осуществлять нацистскую пропаганду в интересах киевского режима, финансировали средства массовой информации, которые призывали к террористической деятельности, а также способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района. Кроме того, данные личности устраивали прямые помехи для работы администрации региона, используя даже своё должностное положение для организации незаконных митингов.

Наказание для этих граждан было выбрано необычное — неблагонадёжных личностей довели до блокпоста, разделяющего территории освобождённые от нацистов и подконтрольные киевскому неонацистскому режиму, зачитали им обвинительный приговор и отпустили на вражескую сторону.

«Вот это классное решение! Там таким «рады» будут», — считает Саша С.

Многие пользователи считают, что все, кто не согласен с политикой Российской Федерации настолько, что готов устраивать диверсии и открыто нарушать закон, должны либо отправиться в тюрьму, либо навсегда покинуть пределы освобождённых территорий.

«Всех идейных бандеровцев надо гнать поганой метлой. А если кто уже напакостить успел гражданскому населению или нашим военным, того на Колыму по всей строгости закона», — призывает Александр К.

Некоторые комментаторы отмечают, что отправленные восвояси в итоге будут встречены представителями киевского неонацистского режима, которые обязательно заставят их встать под ружьё.

«Вот и правильно. Не хотят спокойно жить, всегда есть возможность этого не делать. А там их в тероборону определят и всего делов», — написала Нина В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Часть людей полагает, что неблагонадёжные граждане будут точно такими же неблагонадёжными и на подконтрольных Киеву территориях.

«Такие не в тероборону записываются, а начинают от военкоматов бегать и корчить жертв из себя, давая разного рода интервью по телеку», — отметила Динара Е.

Ряд пользователей спорит о том, правильно ли поступили власти Запорожской области, выдав, по сути, преступников нашим же врагам.

«Всё-таки в любой ситуации Россия остаётся гуманной, несмотря ни на что. Нацисты просто расстреливают несогласных, а тут живые, здоровые к своим кумирам едут», — указывает Лейсан Д.

«Блин, ну это слишком гуманно! Почему бы нам, как нацики: паковать всех недовольных и на подвал? Они, наверное, и рассказать чего-нибудь интересное могли бы», — сетует Михаил А.

«Россия пришла освобождать. Если какие-то бандеровцы не хотят подчиняться закону и порядку, хотят служить нацистскому режиму, вот пускай и валят на подконтрольные Киеву территории. Они там быстро про себя узнают много нового, познакомятся с гостеприимством нацистским», — написала Нина Е.

Напомним, 18 сентября РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на представителя российского силового ведомства, согласно которому власти Запорожской области выдворили на подконтрольную киевскому неонацистскому режиму территорию четырёх неблагонадёжных граждан, уличённых в подрывной деятельности.