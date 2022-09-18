Сокращение поставок природного газа из России грозит немцам потерей страны. Об этом 17 сентября в ходе митинга своих сторонников в штате Огайо заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Германия сейчас возвращается к углю, к старым методам, но у них нет выбора. Они останутся без страны», — передает слова политика ТАСС.

Политик также рассказал о том, что будучи президентом Соединенных Штатов, он отправил действующему на тот момент канцлеру Германии Ангеле Меркель белый флаг, указав на то, что если ФРГ получает из Российской Федерации 72% энергоресурсов, то «вот вам белый флаг, так как вы быстро сдадитесь».

Заявление Трампа обсудили в мессенджере Telegram. Многие указали на то, что крах немецкой экономики в интересах Штатов и США приложили для этого усилия. Иные добавили, что экономика Германии успешно развивалась благодаря доступным энергоресурсам из России.

«Да здравствует деиндустриализация Европы! Фашингтон (Вашингтон. — М. Р.) грамотно убирает своего конкурента — европейского нагулянного кабанчика. Будут резать всё, а он будет хрюкать, пока от него по частям будут резать части на холодец… Эту евросвинью долго откармливали, десятки сытых лет с дармовыми ценами на ресурсы (ещё с 60-х годов, при СССР). Пришло время на скотобойню этот четвёртый рейх», — с сарказмом проиллюстрировал ситуацию Andrey.

«Мечта Америки о развале Европы сбывается», — добавила Наталья.

«Трамп «раскачивает лодку», — отреагировал Валерий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Смотрящий

«Германия жила богато за счет дешевых энергоресурсов. Сами это себе устроили…» — пишет Оксана Ш.

«Интересно, чьими же стараниями так не повезло Германии, а?» — не без сарказма поинтересовался Agra.

«А разве не Америка приложила свои [усилия], чтобы от европейских стран ничего не осталось?..» — также спросила Yevgeniya Y.

«Капитан Очевидность на связи», — с юмором отметила «Гербера».

«США выполняет главную задачу СВО — уничтожить экономику Европы. А Европа этот план перевыполняет досрочно», — добавил Yuri.

«Вот интересно, а европейцы уже поняли, что они на этом пиру не гости, а еда?» — с сарказмом спросила Mary S.

«Ничего умного Дональд не сказал, также пытался переключить Германию на свой СПГ. Ну так что ж они его сейчас им поставить не могут?» — поинтересовалась Oxana.

«Надо терпеть, немцы, а то Путин…» — пошутил Олег.

«Ничего, немцы должны страдать, чтобы больше не выбирать таких, как Шольц», — подытожила Юрий.